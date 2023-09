Diletta Leotta torna ad uscire dopo il parto: ecco le foto

La neo mamma è tornata a godersi la sua vita mondana dopo i primi mesi di maternità. Ecco le foto che la ritraggono a Milano con Elodie e Chiara Ferragni.

Diletta Leotta, la celebre conduttrice televisiva, è già tornata al lavoro in radio, prendendo le redini di 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia. Ora, dopo la nascita della sua adorabile figlia, ha deciso di concedersi una serata fuori con le amiche. La giovane mamma di 32 anni ha organizzato una cena tra ragazze con Chiara Ferragni, Elodie e Francesca Muggero presso un rinomato ristorante a Milano, in un’atmosfera di risate e allegria.

A condividere questa gioiosa serata c’erano anche il makeup artist Manuel Mameli e Fabio Maria Damato, general manager di Chiara. Diletta Leotta è diventata mamma il 16 agosto, giorno del suo 32º compleanno, dando il benvenuto alla piccola Aria, frutto del suo amore con il portiere tedesco di 30 anni, Loris Karius. Nonostante l’arrivo della sua preziosa bambina, Diletta è tornata in splendida forma e ha ripreso la sua attività professionale in radio dopo un breve periodo di “pausa maternità”. La sua vita è ora ancora più radiosa grazie alla presenza della sua adorata figlioletta in casa.

L’uscita con le amiche

La conduttrice è molto legata a Chiara Ferragni ed Elodie, e questa serata speciale è stata testimoniata dalle foto condivise sui social. Le tre amiche hanno trascorso un’incantevole serata tra chiacchiere e risate, raccontandosi le esperienze delle vacanze estive appena trascorse.

In una recente intervista in radio, Diletta ha svelato il motivo alla base della scelta del nome “Aria” per la sua piccola. Ha condiviso un momento toccante quando è tornata nel suo vecchio quartiere e ha incontrato una persona che lavorava vicino a un luogo chiamato “Torre Aria“. Questa persona ha chiesto se il nome fosse stato scelto in onore di loro, e Diletta ha risposto con un sorriso: “Sì, certo. E’ dedicato a voi“. Poi ha spiegato che il nome “Aria” le ricordava un’atmosfera leggera, morbida e fresca, e questa sensazione l’ha ispirata nella scelta del nome per la sua bambina.

Diletta Leotta quindi ci dimostra di essere una mamma radiosa e una donna dal cuore grande che, nonostante il suo ritorno al lavoro, trova il tempo per condividere momenti speciali con le sue amiche più care. La sua gioia e la sua vitalità traspaiono dalle foto di questa serata spensierata, che testimonia il suo amore per la vita e per la sua nuova famiglia.