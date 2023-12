Federica Pellegrini, la dichiarazione allarma i suoi fan | Cosa è successo

Federica Pellegrini è apparsa sfiduciata dopo quella dichiarazione che ha fatto preoccupare i suoi fan. E’ normale essere frustrati in questo periodo, ecco che cosa è successo all’ex nuotatrice.

La Divina è entrata nel cuore di tutti, non solo per il suo stile libero perfetto e per la sua bravura nel nuoto, ma anche per la sua simpatia che conquista ogni giorno i suoi follower. Da quando si è ritirata dal mondo del nuoto, Federica Pellegrini ha trovato non solo diversi modi di impiegare il tempo, ma si sta dedicando finalmente a se stessa, come avrebbe voluto fare già da parecchio.

Si è sposata con il suo ex allenatore, Matteo Giunta e adesso sono agli sgoccioli per diventare ufficialmente genitori. La loro piccolina a breve nascerà e Federica sta contando i giorni che la separano dal lieto evento. Se sui social appare sempre sorridente, c’è una questione che l’ha fatta preoccupare, ecco di che cosa stiamo parlando.

Le parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, diventeranno genitori della loro primogenita a breve, infatti, la data presunta del parto si accavallerà tra Natale e Capodanno. Insomma, manca poco, motivo per cui, la Divina ha voluto preparare l’albero di Natale prima del tempo, in modo da essere pronta a qualunque evenienza. Con una storia social, si è mostrata insieme alla sua mamma, mentre addobbano casa.

Entrambe sorridenti, l’ex nuotatrice, ha accompagnato quello scatto a queste parole entusiaste: “Ci siamooooo…Quest’anno serve un albero graaaaandissimo e taaaaanto spirito natalizio”. Mentre la mamma prepara l’albero, papà Matteo fa le “prove generali“, come ha scritto lui stesso sui social, con il passeggino, con il quale andrà a prendere la sua bimba, una volta fuori dall’ospedale. Sono una coppia molto divertente e sicuramente questa bambina si divertirà un sacco. Siamo sicuri però che imparerà a nuotare ancora prima di saper camminare.

Una piccola preoccupazione

Tutte le future mamme, non solo Federica Pellegrini, prima di partorire, sperano e pensano di poter pianificare tutto nel minimo dettaglio, ma come ci insegnano i fatti, durante quei giorni andrà tutto al contrario di come se l’erano immaginate. Per questo Fede è un pò demoralizzata, in quanto ha capito che non sarà facile per lei partorire in acqua, in quanto ci saranno un sacco di sfaccettature che bisognerà tenere in considerazione.

Fortunatamente per la Pellegrini però ha suo marito, Matteo Giunta, che sicuramente in quei momenti la sosterrà e l’aiuterà ad affrontare un momento tanto bello quanto preoccupante. Siamo sicuri che in acqua o non, la Divina sarà un’ottima mamma.