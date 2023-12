Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il primo bacio dopo sei anni

La modella Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini sono tornati a baciarsi dopo sei anni nello stesso punto in cui si erano dati il primo bacio.

Tra le coppie più famose nel mondo dello spettacolo, c’è anche quella formata da Giorgia Palmas e da Filippo Magnini. La coppia sta insieme dal 2018 e si è sposata nel 2021. Ha due figlie, Mia – che ha solo un anno – e Sofia. Sofia oggi è adolescente ed è nata dalla relazione della madre con il calciatore Davide Bombardini.

Entrambi sono personaggi di grande successo. Lui oggi si è ritirato, ma è stato uno dei nuotatori italiani più importanti degli ultimi vent’anni: ha vinto un bronzo olimpico, due ori mondiali e ben diciassette europei. Non è noto solo per la sua carriera sportiva, ma anche per la sua vita sentimentale: in passato, infatti, ha avuto una relazione con la compagna di nazionale Federica Pellegrini, che oggi è sposata con l’allenatore Matteo Giunta.

Lei, invece, ha condotto tantissimi programmi televisivi, tra cui Paperissima Sprint e Isola Party. E’ nota soprattutto per essere stata la velina mora di Striscia la notizia dal 2002 al 2004, in coppia con Elena Barolo. Prima di trovare l’amore con il campione di nuoto, è stata legata a Davide Bombardini e Vittorio Brumotti.

La coppia è anche molto seguita sui social e solo poche ore fa ha voluto condividere con i fan un momento molto importante.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il primo bacio

Poche ore fa Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pubblicato su Instagram alcune foto e alcuni video, dove hanno spiegato ai fan che si sono recati a Milano. Non per lavoro, ma per festeggiare un evento importante: il loro sesto anniversario. La coppia infatti ha spiegato di stare insieme dal 2018 e che proprio a Milano c’è stato il primo bacio.

Ma dov’è scattato questo primo bacio? In un luogo molto famoso e poco appartato, ovvero davanti al Duomo, una delle zone più trafficate e prese d’assalto dai turisti a Milano. I due sono saliti sulle scale davanti alla cattedrale e si sono baciati esattamente come avevano fatto sei anni fa.

“E dopo quasi sei anni, guarda dove ti ho portato, ce lo diamo un bacino dopo sei anni?” ha detto lui, sotto al Duomo, nel video che hanno poi pubblicato su Instagram. “Eravamo sul gradino, andiamo lì” ha aggiunto lei. “Qui c’è stato il nostro primo bacio. Lei era sul gradino, io no” ha spiegato il campione di nuoto.