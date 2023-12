Donatella Versace, la difesa a Chiara Ferragni e la critica a Selvaggia Lucarelli

La famosa stilista Donatella Versace si è esposta sul caso Chiara Ferragni-Balocco, difendendo l’influencer e criticando la blogger Selvaggia Lucarelli.

Da diversi giorni sul web non si parla d’altro della multa di 1 milione di euro che Chiara Ferragni ha ricevuto dall’Antitrust a causa della campagna dello scorso Natale sul Pandoro Balocco. L’imprenditrice e Balocco avevano fatto una collaborazione e, da come era stata diffusa la comunicazione, sembrava che parte del ricavato dei pandori (che avevano un prezzo triplicato rispetto al normale) sarebbe andato all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

In seguito, si è scoperto che Balocco una grande donazione all’ospedale l’aveva già fatta diversi mesi prima di stringere la partnership, donazione a cui l’influencer non aveva in alcun modo partecipato. Per questo, l’Antitrust ha multato entrambi per aver di fatto ingannato i consumatori.

All’inizio, l’imprenditrice si era scusata con un paio di stories su Instagram, ma poi ha deciso di pubblicare direttamente un video, dove ha annunciato che avrebbe fatto ricorso, ma che comunque avrebbe donato 1 milione di euro all’ospedale. In molti si sono esposti su questa vicenda, tra cui Selvaggia Lucarelli e Donatella Versace.

Donatella Versace su Chiara Ferragni: “Di cosa deve scusarsi?”

Dopo la pubblicazione del video di scuse di Chiara Ferragni, Donatella Versace ha scritto un commento dove l’ha difesa: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani“.

Poi, pur senza nominarla direttamente, ha criticato Selvaggia Lucarelli, che è stata una dei primi a riportare la notizia della multa e si è esposta molto sulla vicenda: “Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce “giornalista” quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione“.

“Il punto è che dobbiamo pensare dove piazzare Donatella perché non parla praticamente più con nessuno!” .cit pic.twitter.com/zaKXqbyEAo — ✈️🚀 (@stefanogv79) December 20, 2023

La notizia della multa si è diffusa rapidamente in tutta Italia, ma non è finita qua. Sembra, infatti, che ci siano stati dei problemi anche con un’altra iniziativa benefica portata avanti da Chiara Ferragni, ovvero la partnership che aveva stretto con Dolci preziosi con le uova di Pasqua per sostenere “I bambini delle fate”, un’associazione che lavora con bambini autistici. Da come si legge su vari giornali, tra cui il Corriere della sera, sembra che la moglie di Fedez non abbia mai versato nulla a questa associazione. Nel giro di due anni sarebbero stati donati circa 36mila euro, ma tutti da parte di Dolci preziosi. La vicenda non è ancora chiara.