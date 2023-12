Paola Perego, incidente in studio davanti a tutti | è successo tutto in un attimo

Paola Perego ha dimostrato tutto il suo sangue freddo per un incidente accaduto in studio nel corso del suo programma. Cosa è successo.

Paola Perego trasmette da anni al pubblico che la segue in tv un’immagine di donna equilibrata e sicura di sé, determinata e forte. Nel corso della sua esperienza a Ballando con Le Stelle, la conduttrice ha avuto però modo di raccontare degli aspetti personali che invece ne mettono in luce anche tante fragilità, superate, non con poca fatica, ma che delineano un quadro di una donna che di momenti difficili ne ha dovuto affrontare.

Paola Perego nasce a Monza e il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene come modella, anche se poi all’inizio degli anni ottanta inizia a lavorare in alcune televisioni locali lombarde sbarcando poi a Mediaset, di cui dagli anni novanta in poi diventa uno dei volti simbolo della rete fondata da Silvio Berlusconi, anche se lavora frequentemente anche in RAI.

Da “Forum” al reality show “La Talpa” senza dimenticare “Mezzogiorno in famiglia”, “Buona domenica” e “Lo Zecchino d’oro“, Paola Perego si contraddistingue per la sua grande professionalità e il garbo che l’hanno sempre caratterizzata.

Oggi, Paola Perego è tornata ad essere un volto del servizio pubblico italiano: insieme alla sua amica Simona Ventura conduce ogni domenica mattina Citofonare Rai2 ed insieme le due conduttrici sono riusciti a reinventarsi e a riproporsi al pubblico televisivo.

Un episodio che le ha segnato la vita

Nel corso di una recente intervista televisiva, Paola Perego ha avuto occasione di raccontare di un momento molto difficile della sua vita in cui si è trovata in grossa difficoltà: la conduttrice, infatti, ha sempre raccontato di aver sofferto per una lunga parte della sua vita di attacchi di panico, un problema che riguarda molte persone. Il primo, in particolare, è avvenuto quando aveva soltanto sedici anni.

“Ero in macchina con un amico, tornavo dal cinema”, ha raccontato Paola Perego, “all’improvviso non mi entrava più l’aria“. La conduttrice ha raccontato della sensazione che provava in quei momenti, ma anche del fatto che non ha più guidato per anni dopo quella terribile esperienza.

L’incidente in studio

Sono passati tanti anni da quando la conduttrice soffriva di attacchi di panico e ora ha sicuramente trovato un suo equilibrio personale e professionale.

a un episodio ha fatto “sorridere” la diretta interessata che ha pubblicato una foto con una camicia bianca completamente sporca di caffè. Un incidente accaduto in studio che la Perego con la sua ironia ha saputo prontamente sdrammatizzare con un “qualcuno ha detto caffè?”.