Striscia la notizia, i conduttori cambiano | ecco chi ci sarà in studio

Striscia la notizia e il passaggio di consegne tra i conduttori: ecco chi ha sostituito Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Per Roberto Lipari e Sergio Friscia è finita l’esperienza a Striscia la notizia: com’è infatti ormai noto da alcuni anni, oggi non c’è più una coppia fissa al timone della conduzione dello show, ma una serie di coppie che si alterna durante la stagione per alcune settimane. Per questo, prima di loro avevamo avuto Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Il tg satirico inventato da Antonio Ricci ormai va in onda da oltre vent’anni e ha visto alternarsi sui suoi banconi decine e decine di conduttori, nonché decine e decine di veline, che poi si sono affermate in modo definitivo nel mondo dello spettacolo: basti pensare a Elisabetta Canalis o a Federica Nargi.

Per le prossime settimane, a partire da lunedì 11 dicembre, torneranno due comici che hanno fatto la storia della trasmissione di Canale 5: sì, stiamo parlando proprio di loro due.

Striscia la notizia, tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Tra i conduttori più storici di Striscia la notizia, non ci sono solo Gerry Scotti o Michelle Hunziker, ma senza dubbio anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che nel corso degli anni sono diventati una sorta di volto del programma. La coppia, inoltre, pur avendo iniziato la gavetta nel mondo dello spettacolo separatamente, con il tempo è diventata proprio un duo comico e insieme ha portato avanti diversi progetti.

Per i due tornare dietro al bancone dello show di Antonio Ricci è sempre una bellissima esperienza. Ezio Greggio in particolare vi è molto affezionato, dal momento che ha condotto la primissima puntata negli anni 80. “Sono dietro a quel bancone da 35 anni, fin dalla prima puntata e ogni volta rientrare in trasmissione è come tornare a casa dove mi aspetta una famiglia composta da milioni di persone che ci vogliono bene. Un bene che ricambio giorno per giorno e del quale sono molto grato” ha scritto sui social.

-2 … da Lunedì torno a @Striscia col mio socio inimitabile, intramontabile, impermeabile Enzino Iacchetti. Da 30 facciamo coppia insieme e io da 35 anni – fin dalla prima puntata – sto dietro a quel bancone. Ne vedrete delle belle, ma anche dei brutti. W Striscia !!!… pic.twitter.com/ewVyVSwZip — Ezio Greggio (@EzioGreggio) December 9, 2023

Anche Enzo Iacchetti è emozionatissimo per il grande ritorno e ha aggiunto: “Dopo 30 anni sono ancora felice come un bimbo a Natale di tornare dietro il magico bancone. Striscia è un programma anti-age! E noi due siamo prontissimi a ritornare“.