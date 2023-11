Storia tra ex naufraga e volto di Striscia la Notizia: di chi si tratta

Il gossip impazza tra un papabile flirt tra una “pupa” ed un personaggio noto delle reti Mediaset. Di chi stiamo parlando?

Il web è pieno di investigatori social a caccia di scoop per far creare hype su personaggi più o meno noti. In questi giorni, si sta facendo strada un pettegolezzo inaspettato che coinvolge due personaggi noti della tv, che sembrerebbero aver dato inizio ad una frequentazione.

Come sempre si tratterebbe di una coppia dove la Lei in questione e molto più giovane di Lui e qui pioggia di critiche da parte dei social che hanno subito sollevato l’argomento differenza d’età.

Stiamo parlando di Maria Laura De Vitis, che sembrerebbe aver adocchiato nuovamente un uomo molto gravde di lei. Reduce da una storia con Paolo Brosio, la ex Pupa e finalista dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi, non si vuole far scappare un noto personaggio del piccolo schermo, in particolare di Canale 5. Di chi staremo parlando?

La ex Pupa e l’inviato speciale

Il protagonista del nuovo gossip sembrerebbe essere Jimmy Ghione, uno degli inviati storici di Striscia la Notizia. Andando a spulciare nella vecchia scheda che descriveva Maria Laura come concorrente de L’Isola dei Famosi, si legge: “Classe 1998, Maria Laura è una giovane modella e influencer. Ha iniziato la sua carriera partecipando a molti concorsi di bellezza e nel 2019 è stata eletta Miss Universo. Nel corso degli anni Maria Laura ha preso parte a vari programmi televisivi come Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista e nel 2022, nelle vesti di pupa, ha partecipato al reality La Pupa e Il Secchione Show dove si è aggiudicata la vittoria.

Laureata in scienze della comunicazione e testimonial per l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, la modella si definisce una ragazza ambiziosa e determinata e, grazie al suo spirito un po’ “wild”, non vede l’ora di mettersi in gioco sull’Isola per cimentarsi nella pesca. Certa di non poter andare d’accordo con le cosiddette “sirenette da spiaggia”, l’influencer spera che questa avventura possa permetterle di ritrovare sé stessa e di amarsi di più. Dopo aver vissuto una storia d’amore con Paolo Brosio, attualmente Maria Laura è single e spera di trovare un uomo che possa stupirla, coccolarla e renderla una vera e propria donna.”

Il cuore che batte nelle storie Instagram

Ieri nelle storie sul suo profilo Instagram la giovane emiliana ha confermato che il suo cuore batte per qualcuno. E chissà che non abbia trovato quel famigerato uomo dai requisiti perfetti per farle girare la testa. Se i rumors venissero confermati, si tratterebbe di Jimmy Ghione, noto ai telespettatori di Striscia la Notizia, come inviato storico. Tra i due nonostante i 34 anni di differenza d’età e nonostante lui (da quello che si sa) sia fidanzato, pare sia scattato il colpo di fulmine.

L’Investigatore Social (questo lo pseudonimo di Rosica che ha lanciato il gossip) ha infiammato il web con questa indiscrezione. “Esclusiva Alessandro Rosica. Marialaura De Vitis “ex vincitrice della pupa e il secchione” si starebbe frequentando con l’inviato di striscia la notizia @jimmyghione che sia la volta buona per questa ragazza tanto giovane quanto fragile??!?! Lo spero”. Pare secondo quanto riporta l’esperto di pettegolezzi che Ghione e la De Vitis siano inseparabili da giorni e non è dato sapere se il volto del tg satirico di Antonio Ricci sia ancora legato o meno all’attrice russa Daria Baykalova. Sul web infatti si chiedono: Ma non era fidanzato?