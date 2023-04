Ezio Greggio sconvolto dalla tragedia | Il messaggio accorato lanciato in queste ore

Il povero Ezio Greggio è sconvolto dalla tragedia avvenuta e lancia un messaggio accorato sui suoi canali social. Le sue parole sono state travisate, lui non intendeva offendere nessuno come ha prontamente specificato.

Ezio Greggio è visibilmente sconvolto dalla tragedia avvenuta e lancia un messaggio accorato sui social per ribadire il concetto e chiarire il suo punto di vista. È facilissimo fraintendere le parole quando vengono scritte o dichiarate online e purtroppo l’assenza del confronto fomenta quei concetti un po’ romanzati.

Faccia a faccia due soggetti hanno modo di parlarsi, chiarirsi e spiegare meglio il punto di vista che magari non era stato capito in precedenza, ma sui social è tutto molto difficile. Basta l’assenza di un sorriso, una parola detta in una certa maniera e scoppia il caos. A volte prima di intervenire “a spada tratta” bisognerebbe cercare di “leggere tra le righe” quello che l’interlocutore sta cercando di dire e questo Ezio Greggio lo sa bene.

Facciamo un passo indietro…

Prima di spiegarvi perché Ezio Greggio è stato costretto a lanciare un messaggio sui social in queste ore, è opportuno fare un passo indietro e spiegarvi a quale tragedia ci riferiamo. La domenica di Pasqua, è stato lasciato un neonato nella “Culla per la Vita” attivata nel 2007 dal Policlinico di Milano, una sorta di ritorno alla “ruota degli esposti”. Il piccolo Enea, così si chiama il neonato abbandonato, aveva con sé un bigliettino strappalacrime scritto dalla sua mamma biologica:

“Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile. La mamma mi ama ma non può occuparsi di me”. Con i suoi 2.6 Kg, il neonato nato da pochi giorni, è super amato e coccolato dal personale sanitario, i quali lo stanno accudendo fino al via libera che verrà rilasciato dal giudice, permettendo così a futuri genitori affidatari di poterlo portare a casa con loro.

Ovviamente tutti hanno capito che il gesto disperato compiuto dalla mamma biologica del piccolo Enea, è dovuto ad una grave difficoltà economica o sociale a cui la donna non può porre rimedio. Sia i dottori sia un Ezio Greggio molto colpito dal gesto hanno dichiarato in più occasioni che la donna è ancora in tempo a ripensarci e portare così a casa il suo bambino. Non sarà lasciata sola, come ha sostenuto Greggio in molti l’aiuteranno qualora volesse tornare e non solo psicologicamente ma anche economicamente.

Il messaggio travisato di Greggio

Ezio Greggio, il noto conduttore di Striscia la Notizia, è sconvolto dalla tragedia del piccolo Enea e lancia un messaggio accorato per ribadire il concetto. Appena saputa la tragedia, Greggio aveva invitato la donna tramite un messaggio social a tornare al Policlinico, in quanto le veniva garantito l’anonimato e riprendere con sé il neonato, in quanto avrebbe ricevuto aiuti economici per darle una seconda opportunità.

Queste parole però sono state travisate dal popolo web e hanno iniziato ad attaccare Ezio Greggio ricordandogli che anche i genitori affidatari o addirittura quelli che riescono ad adottare sono meritevoli tanto quanto quelli biologici. Per placare gli animi Greggio è intervenuto con un nuovo messaggio spiegando il suo punto di vista:

“…l’appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino. Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori…”.