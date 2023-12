Stefano De Martino, frecciatina del conduttore | Esce dallo studio

Stefano De Martino ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Frecciatina da parte di Fabio Canino e uscita di studio del conduttore

Stefano De Martino è stato uno dei ballerini per una notte dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 9 dicembre. Il conduttore di Bar Stella ha ballato con Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare che la tiene su una sedia a rotelle da quando aveva poco più di un anno.

Stefano è stato anche portatore del messaggio della Maratona di Fondazione Telethon, che invita a donare per la ricerca. L’esibizione è stata molto emozionante e la piccola Sofia si è esibita insieme a Stefano, mostrando il suo splendido sorriso e la gioia di essere accanto ad uno dei suoi personaggi preferiti.

Al termine dell’esibizione, dopo il rapido intervento di De Martino che ha ricordato i numeri per donare alla Fondazione Telethon non c’è stato il consueto confronto con la giuria ed è immediatamente uscito di scena.

La veloce uscita di scena di De Martino

Come, detto, al termine dell’esibizione Stefano De Martino ha immediatamente lasciato lo studio, motivando la dipartita con le prove di un nuovo show che andrà in onda il 26 dicembre su Rai 2 e come lui stesso ha dichiarato: “Si intitolerà, giocando sul mio nome, “Da Natale a Santo Stefano“, come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”.

Una grande responsabilità per De Martino che si accinge ad intrattenere in prima serata il pubblico Rai con un one man show, dove potrà dimostrare tutte le sue doti di intrattenitore. Un vero momento d’oro dal punto di vista professionale per l’artista. Meno sul piano privato, dove il gossip impazza.

La votazione insinuante di Canino

In genere, dopo le performance, i ballerini per una notte sono chiamati davanti alla giuria per ascoltare il verdetto che valuta l’esibizione, ma per De Martino non c’è stato il consueto faccia a faccia con Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Poco dopo l’uscita di Stefano, Milly Carlucci ha chiesto a Carolyn Smith di dare un voto da uno a dieci alla performance di De Martino, ma è intervenuto Canino: “Dodici!”. Carolyn non ha colto il riferimento: “Sì, se potessimo daremmo anche di più di dieci“.

Fabio infatti probabilmente si riferiva alle rivelazioni fatte da Belen: “Sì, sono sicura dei tradimenti. Ho anche avuto la conferma dalle signorine. Le ho chiamate e mi hanno detto tutto. Sono almeno dodici, poi però ho smesso di chiamare per non avere la bolletta troppo alta“.