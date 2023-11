Elisabetta Canalis ironizza su Paolo Bonolis | Cosa ha scritto sotto il post

“Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie”. Il commento maschilista allo show stroncato da Elisabetta Canalis

Il ritorno di Ciao Darwin in prima serata su Canale 5 ha prodotto una serie di commenti sui social, come prevedibile, anche e soprattutto a seguito di una politica della Rete che avrebbe dovuto epurare il palinsesto di alcuni show troppo trash e così è stato, ma non per il programma di Paolo Bonolis.

Che il conduttore sia ormai una carta vincente del mestiere è risaputo e forse sarebbe stato spiazzante per il pubblico non vederlo più in questo ruolo nel programma, ma il suo talento è tale e confermato dalla sua carriera che avrebbero potuto offrirgli forse anche una nuova finestra per proseguire nel suo percorso a Mediaset.

Senza entrare nelle scelte editoriali della Rete, resta il fatto che Ciao Darwin sia un programma discusso e discutibile, seppur affrontando con ironia da parte del cast il confronto tra i rappresentanti di categoria previsti dallo show, per tanti aspetti: donne ancora rappresentate come oggetto del desiderio, sarcasmo a volte gratuito ed eccessiva nei confronti di alcuni personaggi presenti in studio e non solo. Questa volta tutto è partito da un meme pubblicato sulla pagina Pastorizia Never Dies, che conta su Instagram più di 2 milioni di persone.

Il meme maschilista

Riparte Ciao Darwin e, con esso, oltre ai tanti commenti social, sono tornati anche i contenuti virali che prendono spunto dalla trasmissione. Il ritorno in prima serata del programma condotto da Paolo Bonolis naturalmente è stato un successo. Quello che ha fatto storcere il naso sono stati però i commenti maschilisti in riferimento alla bellezza di alcune delle donne in gara.

In particolare, la pagina di Pastorizia Never Dies ha pubblicato lo screenshot della trasmissione con un Paolo Bonolis dallo sguardo perplesso e la scritta “Venerdì hai visto Ciao Darwin, è domenica e ancora non riesci a guardare tua moglie”.

Il post ha scatenato un’accesissima discussione tra i follower, alcuni divertiti dall’affermazione considerata solo una battuta ironica, altri l’hanno considerata una vera e propria offesa criticando la pagina soprattutto per la situazione delicata che stanno attraversando tutte le donne.

Il commento risentito di Elisabetta Canalis

Ma sotto il post incriminato a intervenire è stata Elisabetta Canalis, che ha preso in giro l’autore della bravata. “Parlano quelli che cominciano a stempiarsi a 20 anni”, ha scritto infatti un utente scatenando l’ilarità dello showgirl che ha replicato al commento con un’emoji che rappresenta una sonora risata.

Sulla vicenda e a difesa di Ciao Darwin, etichettato come programma tv in grado di promuovere e rafforzare lo stereotipo della donna oggetto, è intervenuta anche Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis, con una storia su Instagram: “E c’è ancora chi parla di Ciao Darwin come di un programma figlio del patriarcato”.

E prosegue: “Uscite dai luoghi comuni e imparate ad apprezzare la bellezza di una donna o di un uomo senza per forza dover pensare di doverli pretendere. Ciao Darwin è il posto dove, negli anni, ho visto nascere amori e amicizia tra persone apparentemente diversissime tra loro. Non sono i programmi televisivi che creano mostri. Sarebbe troppo facile così. Essere genitori non è facile, però provateci“. Purtroppo però è evidente che il programma stimoli una tipologia di pubblico che apprezza questi stereotipi datati e soprattutto una compagine maschile avvezza a mantenersi stretta lo squallore di un commento da spogliatoio.