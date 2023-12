Pasquale La Rocca, la gaffe a Ballando con le stelle | Imbarazzante

Il ballerino Pasquale La Rocca si è spogliato durante l’esibizione insieme all’influencer Wanda Nara a Ballando con le stelle. Non tutti, però, hanno apprezzato l’idea.

Ballando con le stelle prosegue con grande successo ed entusiasmo. Sono ancora tante le coppie in gara e al momento è difficile fare un pronostico su quelle che maggiormente meritano la vittoria. Quello che è certo è che ogni puntata continua a ottenere ascolti altissimi, non solo grazie al cast ma soprattutto grazie alla conduzione di Milly Carlucci.

I momenti inaspettati durante le esibizioni anche quest’anno non stanno mancando. In particolare, sta facendo molto parlare di sé Teo Mammucari, sia per la litigata con Selvaggia Lucarelli e Antonio Caprarica, sia per il suo costume che si è strappato a metà esibizione alcune puntate fa. Nella stessa puntata è accaduta una cosa simile anche a Lorenzo Tano.

Nell’ultimissima puntata, invece, ha fatto molto discutere l’atteggiamento di Pasquale La Rocca mentre ballava insieme a Wanda Nara. Ecco cos’è successo.

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca resta in mutande

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca e Wanda Nara stavano gareggiando sulle note di Deja Vu di Prince Royce e Shakira e si sono esibiti in una bachata molto sensuale. A un certo punto, durante l’esibizione, il ballerino ha iniziato a spogliarsi e a liberarsi del costume, fino a rimanere sostanzialmente in boxer.

Non tutti i giurati, però, hanno apprezzato questo gesto. L’attore Fabio Canino ha apprezzato la performance di entrambi, mentre il giornalista Ivan Zazzaroni ha criticato duramente il momento dello spogliarello: “Non è stata la cosa migliore che avete fatto. Io amo la bachata, ma questa cosa non è stata il massimo per i miei gusti“. Ma non è finita qua.

Comunque io non so se a Wanda piaccia Paccuale.

Ma a Pasquale piace Wanda. Mi sembra evidente. 👀 🙊🙊#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/GmyoLUhf9P — GigiGx (@GigiGx) December 9, 2023

La stroncatura finale è arrivata da parte dello stilista Guillermo Mariotto: “Non mi butto dalla finestra per la bachata. Ho trovato tutto a tratti volgarotto. Ho avuto un occhio di riguardo per lui quando all’inizio della clip ci ha mostrato le sue grazie“. In generale, invece, il pubblico sembra aver apprezzato sia l’esibizione su Deja Vu, sia quella su Creep dei Radiohead, dove la coppia ha ballato indossando i panni di Batman e Catwoman. I fan hanno notato una fortissima intesa tra i due, soprattutto quando lei gli ha leccato una guancia.