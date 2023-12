Scandalo a Ballando con le stelle: pantaloni strappati, si vede tutto

Durante la puntata di Ballando con le stelle, un imprevisto ha rovinato la performance: i costumi di due concorrenti hanno ceduto.

Ballando con le stelle anche quest’anno sta riscuotendo un grande successo: sia i concorrenti in gara, sia i giurati, sia la splendida conduzione di Milly Carlucci sta convincendo gli spettatori. Il cast di questa edizione si è rivelato azzeccato, anche se non sono mancati momenti difficili, come lo sfogo di Teo Mammucari davanti al giudizio di Selvaggia Lucarelli e la rissa sfiorata con Antonio Caprarica.

Proprio Teo Mammucari è stato il protagonista di un altro momento delicato dello show, questa volta proprio durante la messa in onda della puntata. Per il conduttore televisivo la partecipazione allo show è molto importante perché segna una svolta notevole della sua carriera, ovvero lo spostamento in Rai dopo l’addio a Mediaset.

Il presentatore, infatti, è stato uno dei grandi nomi che non è stato riconfermato dopo il passaggio definitivo a Piersilvio Berlusconi – un altro esempio noto è Barbara D’Urso. Durante la scorsa puntata è sceso in gara, ma un imprevisto è avvenuto durante la sua esibizione, quando il suo costume si è strappato: ma non è successo solo a lui.

Ballando con le stelle, i costumi strappati di Teo Mammucari e Lorenzo Tano

Durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle, i concorrenti si sono esibiti sulle canzoni di importanti artisti degli anni ’70 e ’80, ma Teo Mammucari e la sua partner Anastasia Kuzmina non sono stati fortunati. Un incidente di percorso è avvenuto proprio mentre stavano ballando sulle note di Stay alive: i pantaloni di lui si sono strappati letteralmente a metà, facendo vedere la biancheria.

Il comico ha spiegato che fino a pochi minuti prima che scendesse in pista, la sarta del programma aveva lavorato al suo costume: “La sarta è stata due ore a lavorare dietro e io mi chiedevo che cosa stesse facendo. Le ho detto cosa stesse facendo. Adesso ho capito. Mi ha allentato il filo. Io mi sono piegato e si è aperto tutto“. Ma gli incidenti non sono finiti qua.

Si sono rotti anche i pantaloni di Lorenzo Tano.

Stasera c’è lo sciopero delle sarte di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XfD9cPlG52 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023

Poco dopo, anche il concorrente Lorenzo Tano – figlio di Rocco Siffredi – ha avuto lo stesso problema. Mentre stava ballando su More than a woman, anche i suoi pantaloni si sono rotti e, per di più, anche sul cavallo. Il giovane, però, ha optato per una filosofia alla “show must go on” e ha continuato l’esibizione, mentre invece il conduttore aveva deciso di fermarsi. La compagna Lucrezia Lando ha cercato di coprirlo.