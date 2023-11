Ballando con le stelle, Teo Mammucari e Antonio Caprarica sfiorano la rissa

Dopo la puntata di Ballando con le stelle dell’11 novembre, Teo Mammucari e Antonio Caprarica avrebbero continuato a litigare anche nel backstage, fino a sfiorare la rissa. Ecco cos’è successo.

Ballando con le stelle è iniziato da poco, ma ha già portato con sé i primi drammi. In particolare, la puntata dell’11 novembre 2023 è stata molto movimentata, a partire proprio da Teo Mammucari, che ha discusso prima con la giurata Selvaggia Lucarelli e poi con il giornalista Antonio Caprarica, in gara insieme a lui.

Lo storico conduttore Mediaset quest’anno non ha potuto continuare a collaborare alle Iene o a Tu sì que vales a causa del mancato rinnovo del contratto e così si è spostato in Rai, dove ha accettato di partecipare al noto talent di Milly Carlucci. La sua gara però non è stata molto lunga e durante la scorsa puntata i giurati hanno deciso che dopo un confronto tra i due il vincitore sarebbe stato Antonio Caprarica.

Il presentatore l’ha presa molto male e ha iniziato a litigare prima con Selvaggia Lucarelli e poi con l’altro concorrente, dedicandogli anche parole molto pesanti. La lite poi non è finita insieme alla puntata, ma è continuata anche nel dietro le quinte, dove i due hanno sfiorato la rissa.

Ballando con le stelle, la rissa sfiorata tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Dopo la gara di Ballando con le stelle che aveva visto Antonio Caprarica vincere contro Teo Mammucari, quest’ultimo ha sbottato con frasi molto gravi: “Caprarica? Ve lo dico io. C’è stato un momento mentre ballava nel quale non trovava più la ballerina. Si è perso la ballerina. Lui è un tronco che parla inglese, è un cane. Sei un molosso“.

L’altro ha subito ribattuto: “Caro Teo, io sono un molosso, ma gentiluomo. Tu sei un po’ cafone francamente. Secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere, hai rotto le tasche. Mi hai scocciato“. Mammucari non è stato in silenzio: “Hai 70 anni e mi dici ti do una bastonata in testa. Gentiluomini si è dentro. Vengo di là e ti alzo le mani“.

La conduttrice Milly Carlucci è intervenuta per sedare la lite, che però, come racconta Davide Maggio nel suo blog, sarebbe continuata nel backstage. I due avrebbero iniziato a litigare ferocemente, avvicinandosi sempre di più e sembravano in procinto di scatenare una rissa e picchiarsi. La situazione è degenerata al punto che la produzione è stata costretta ad allontanare Teo Mammucari dallo studio: non un brillante inizio per lui in Rai.