Spavento per Wanda Nara, ricoverata a Buonos Aires | Ecco cosa è successo

La showgirl si è sentita male nella capitale e papà Andres ha parlato dal suo profilo Instagram per lei. Ecco come sta e cosa le è successo.

Wanda Nara, showgirl argentina e moglie del0l’ex calciatore Mauro Icardi, ha spaventato a morte i suoi fans quando si è sentita male a Buenos Aires accusando forti dolori addominali: erano insostenibili e non riusciva a sentirsi meglio, tramite anche antidolorifici domestici.

Dopo che il dolore continuava a persistere, è stata portata con urgenza all’ospedale di Los Arcos dove ha passato una brutta nottata tra esami da fare e dolori da sopportare. Ed ecco che spunta un brutto pensiero e una terribile ipotesi: ricovero necessario e minaccia di leucemia.

Wanda Nara in questi giorni ha silenziato i social: infatti il suo ultimo post risale a 5 giorni fa ma il papà della showgirl, Andres, si è fatto sentire e ha aggiornato tutti sulla situazione della figlia, al momento non più ricoverata.

Le parole di papà Andres

La showgirl e moglie di Mauro Icardi, ex calciatore e ora allenatore della squadra di calcio Inter, è stata ricoverata d’urgenza a Buenos Aires dove si è sottoposta ad una serie di accertamenti ed esami.

Wanda Nara è stata trattenuta nella struttura ospedaliera quasi per 24 ore a causa dei continui dolori addominali che non promettevano di passare, facendo preoccupare in primis suo marito e poi la sua famiglia. La 36enne, conduttrice in patria del programma culinario Masterchef, per il quale ha vinto anche un premio, cinque giorni prima, come miglior presentatrice dell’anno, a quanto pare aveva la milza ingrossata e globuli bianchi alti. Telenoche riferisce infatti che: “I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla”.

Sparita però qualche giorno dai social, per cercare di riposare e di tutelare la sua famiglia dagli attacchi della stampa che aveva addirittura lanciato il rumor che la giovane fosse affetta da leucemia, è dovuto intervenire suo padre Andres per calmare le acque e aggiornare tutti sullo stato di salute di Wanda Nara:

“Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un pò. Era solo un controllo di routine e niente di grave, altrimenti non l’avrebbero dimessa”.