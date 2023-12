Basciano e Codegoni ritorno di fiamma: cosa li ha ravvicinati

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovi insieme? Tutta la verità sul paventato ritorno di fiamma tra gli ex gieffini

I due si sono conosciuti nel corso della sesta edizione 2021-22 del GF Vip a cui hanno partecipato entrambi e dove è nato il loro amore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno consolidato la relazione facendo coppia stabile e formando una splendida famiglia allargata di cui fa parte Niccolò, nato sette anni fa dalla relazione di Alessandro con la modella Clementina Deriu, ed ora anche la piccola Celine Blue, nata il 14 maggio nel giorno della Festa della mamma.

Purtroppo, dalla nascita della loro prima figlia qualcosa non deve aver funzionato e la coppia è entrata in crisi con allontanamenti ripetuti, sfociati poi nella rottura ufficializzata lo scorso settembre.

Ora nel web si ricorrono voci circa un possibile riavvicinamento tra i due, sarà vero?

La soffiata del riavvicinamento

La Codegoni a Verissimo aveva mosso pesantissime accuse al suo ex compagno. Sophie ha parlato di tradimenti e anche di uno schiaffo. Basciano ha poi negato categoricamente tutto, ma una cosa sembrava chiara: la fine della loro storia. Invece pare che in questi giorni ci sia stato un riavvicinamento.

Un paparazzo avrebbe beccato Alessandro mentre entrava in casa di Sophie, per poi uscire la mattina dopo.

Il gossip vacilla

Deianira Marzano ha voluto spiegare l’indiscrezione lanciata sul web: “Da ieri sia io che Amedeo Venza veniamo bombardati di messaggi. Innanzitutto nessuno si è permesso di dire che Ale nn vede la piccola perché non è assolutamente così state facendo solo ipotesi inventate. Seconda cosa visto che per noi la trasparenza è al primo posto. Un paparazzo ci ha mandato foto datate e con orario di Alessandro che si vedeva la sera con Sophie e poi usciva da casa la mattina giorni fa. Allora visto che questo ignavo dopo in privato ci ha anche offeso per aver reso pubblico ringraziasse che non abbiamo fatto il suo nome e se non voleva far sapere le cose non le veniva a dire a noi. Evidentemente nessun giornale le ha prese. E imparasse a non seguire la gente e appostarsi di notte sotto le case delle persone”.

Insomma, una soffiata che fa acqua da tutte le parti. Poche ore prima della notizia del riavvicinamento, poi, un ex flirt di Sophie ha voluto dire la sua sulla rottura tra Basciano e la Codegoni. Gianmaria Antinolfi a SDL Tv ha rivelato: “Io e Alessandro siamo due uomini molto diversi, penso che se piace una persona come Ale non posso piacere io. Forse per Sophie era più adatto lui, piuttosto che io. Io lì dentro ho imparato a voler bene a entrambi, mi dispiace per la rottura, le storie possono finire, mi dispiace perchè quando c’è di mezzo una bambina non è una semplice storia ma una cosa che ti lega a vita. Gli auguro di trovare un rapporto sereno per la figlia, al di là del rapporto di coppia“.