Antonella Clerici, l’addio del collega | Il programma non sarà più lo stesso

La conduttrice Antonella Clerici ha dovuto dire addio a un personaggio molto importante del suo programma E’ sempre mezzogiorno.

Senza dubbio, E’ sempre mezzogiorno è una delle trasmissioni più seguite e amate dagli italiani tra le tante proposte di Rai. Va in onda ormai da diversi anni, dopo la cancellazione de La prova del cuoco, che aveva spopolato per vent’anni, quasi sempre condotto da Antonella Clerici, a parte per alcune edizioni a cui aveva preso il timone Elisa Isoardi.

Da quando è nato, E’ sempre mezzogiorno è sempre stato presentato da Antonella Clerici, che rimane una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico – gli ascolti sono sempre altissimi – nonché dalla carriera più longeva. Il programma va in onda tutti i giorni su Rai1, poco prima del TG1, e mostra agli spettatori delle ricette interessanti da provare, dall’antipasto al dolce.

Ovviamente, la presentatrice non è sola sul palco, ma è supportata da diversi personaggi. In particolare, adora poter lavorare sempre con le solite persone, con le quali è nata una certa sintonia, per esempio Anna Moroni, che ormai la affianca da anni. Tuttavia, il pubblico ha notato che un certo personaggio, un tempo sempre presente, oggi è scomparso.

Antonella Clerici, perché non lavora più con Carmine D’Elia?

Tra i tanti collaboratori nei programmi a tema culinario di Antonella Clerici, c’è certamente la storica Anna Moroni, che è tornata anche dopo la fine de La prova del cuoco. Un personaggio che invece non è stato riconfermato a E’ sempre mezzogiorno è Carmine D’Elia, che aveva lavorato con la presentatrice per tanto tempo, nelle vesti di chef.

Il pubblico non ha potuto non notare che a un certo punto lo chef non è stato riconfermato nel cast. Semplicemente è sparito, senza fornire alcuna spiegazione. In generale, sembra proprio scomparso dalla circolazione, dal momento che non è neanche facile trovarlo sui social. Tuttavia, sul sito del programma sono comunque rimaste le sue ricette.

Che un personaggio “di contorno” sparisca da una trasmissione senza fornire spiegazioni non è certo una cosa strana nel mondo della televisione, ma questo non significa che il pubblico non se ne accorga o non si ponga domande. Capita spesso anche in altri programmi non Rai, si pensi per esempio ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e all’uscita di scena del famoso “alieno”, che ormai non aggiorna da anni i suoi profili social.