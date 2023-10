Antonella Clerici costretta a letto: la conduttrice salta “è sempre mezzogiorno”

Problemi di salute per la conduttrice costretta a saltare il proprio programma.

Antonella Clerici non è potuta essere presente nel suo programma a causa di problemi di salute.

Nella giornata di lunedì 9 ottobre il consueto programma è sempre mezzogiorno non è andato in onda lasciando spazio ad uno speciale dedicato alla tragedia del Vajont e al suo sessantesimo anniversario. Ad annunciarlo era stata la stessa Antonella Clerici, che non è potuta essere presente nel suo programma a causa di problemi di salute.

Antonella Clerici costretta a letto: i suoi problemi di salute

Antonella Clerici è momentaneamente assente dal lavoro a causa di problemi di salute. Ad annunciarlo tramite un post sul proprio profilo Instagram è stata la stessa conduttrice, che ha condiviso una foto che la ritrae distesa a letto con al suo fianco un termometro e un telecomando per poter trascorrere in qualche modo queste ore di solitudine all’interno della propria casa di Arquata Scrivia.

La Clerici non ha chiarito l’entità dei suoi problemi di salute. La conduttrice potrebbe essere andata incontro alla classica influenza stagionale, con la diretta interessata che all’interno del suo post Instagram si è limitata alle seguenti parole:

“Spero di rimettermi presto“.

I numerosi fan hanno nel frattempo mostrato tutto il proprio supporto ad Antonella Clerici, la cui assenza era stata inoltre già annunciata da DavideMaggio:

“Pausa lunga imprevista per è sempre mezzogiorno. Se oggi la trasmissione non è andata in onda per lasciare spazio al ricordo dei 60 anni della tragedia del Vajont lo stesso accadrà domani. Per motivazioni personali, Antonella Clerici non potrà essere in diretta e dunque la prevista puntata salta, è una notizia non ancora ufficializzata ma che possiamo annunciarvi“.

Quando torna in onda il programma di Antonella Clerici

In attesa che Antonella Clerici si rimetta dai suoi problemi di salute, non è ancora noto per il momento quando il programma è sempre mezzogiorno potrà ripartire. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è riuscita a conquistare il pubblico anche con questo suo nuovo programma, che va in onda subito dopo Storie Italiane con Eleonora Daniele.

Stando sempre alle anticipazioni di DavideMaggio, il programma dovrebbe comunque tornare regolarmente in onda nella giornata di mercoledì alle ore 11:55. Questo quanto si legge all’interno del comunicato:

“è sempre mezzogiorno dovrebbe tornare regolarmente in onda su Rai 1mercoledì alle 11:55 subito dopo Storie Italiane. La nuova stagione del cooking show è iniziata lo scorso 11 settembre presentando alcune novità sul fronte giochi telefonici e alcune new entry nel cast di cuochi che si affianca alla padrona di casa“.