Paolo Bonolis, di cosa soffriva da piccolo | I genitori lo prendevano in giro

Il conduttore Paolo Bonolis quando era solo un bambino aveva un problema che oggi sembra assurdo.

Dopo la separazione da Sonia Bruganelli – per cui è rimasto sui giornali di cronaca rosa per settimane – Paolo Bonolis è tornato al lavoro con grande successo. Nonostante fossero passati diversi anni dall’ultima edizione, è tornato a condurre Ciao Darwin, storico programma Mediaset, insieme al fido collega Luca Laurenti, con cui ormai divide il palco da trent’anni. Lo show non solo è uno dei più famosi e longevi, ma anche uno dei più criticati, in senso positivo e negativo.

Oggi Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei presentatori più noti della televisione italiana. Ha iniziato negli anni ’80 con Bim bum bam e nel tempo ha lasciato la tv per bambini per concentrarsi su quelli più complessi e dedicati agli adulti, tra cui numerosi quiz show – l’ultimo è Avanti un altro! che ormai va in onda da oltre dieci anni.

Il conduttore è noto soprattutto per il suo modo di fare spigliato e colto e in particolare per la sua parlantina, con cui ha battuto il record di più parole pronunciate in un minuto. Per questo, parrebbe assurdo dire che tanti anni fa soffriva di balbuzie.

Paolo Bonolis, da piccolo balbettava

Paolo Bonolis si è sempre distinto per il suo modo di condurre i vari programmi televisivi e, soprattutto, per la sua grande capacità di parlare, sfoggiando sempre un lessico forbito. Da quando conduce Avanti un altro! ha anche dimostrato di essere capace di pronunciare in maniera chiara tantissime parole in pochissimo tempo, tanto da aver anche stabilito un record ufficiale.

Proprio per questo tutti si stupiscono quando racconta che non è sempre stato così, anzi, era il contrario! Quando era solo un bambino, infatti, faceva molta fatica ad articolare le parole correttamente e soffriva di balbuzie. Lo ha rivelato di recente in un’intervista per Vanity fair, dove ha raccontato alcuni momenti della sua infanzia.

“Alle elementari per interrogarmi dovevano farlo solo per scritto, perché sennò ci mettevo ore alla lavagna […] Sia mamma che papà mi prendevano per il cu*o, se andavo da papà a chiedere qualcosa mi diceva: aò, scrivilo!” ha detto. Crescendo, alla fine questo problema è scomparso e oggi lo showman è famoso in tutta Italia per la sua parlantina spigliata. Chi lo avrebbe mai detto?