Alessandro Celentano fuori da Amici: chi sarà la sostituta

Amici 2023: Alessandra Celentano rischia l’uscita dal programma dopo vent’anni. Gossip o realtà? Spunta il nome della sostituta

Da qualche giorno si succedono rumors circa le sorti future della maestra Alessandra Celentano, la severa insegnante di danza, dall’imprinting classico, che da vent’anni è nel cast dei coach del programma Amici di Maria De Filippi.

Una presenza indiscussa e intoccabile quella della Celentano, che da subito, sin dal suo ingresso nel talent, si è fatta notare in bene e in male, per la sua severità, frutto di anni di disciplina acquisiti nell’ambiente della danza classica, che ha frequentato sia come allieva che come professionista.

Il rapporto con la padrona di casa Maria è sempre stato apprezzato da parte del pubblico, che chiaramente si limita a valutare ciò che avviene di fronte alle telecamere, dove Maria si è sempre divertita a stuzzicare l’ira funesta della maestra, ma anche a stimolare la sua ironia.

Tutto sembrava andare a gonfie vele, quando però un episodio deve aver turbato degli equilibri all’interno del programma, tanto da far circolare una voce su una prossima dipartita della Celentano dal talent show.

Amici 2023 e gli scontri in studio

La presenza fissa di Alessandra Celentano, diciamoci la verità, vivacizza il dibattito che si apre di fronte ad ogni performance di danza, grazie agli interventi puntuali della maestra che stronca o promuove in base al suo insindacabile giudizio, scontrandosi poi con le opinioni degli altri due insegnanti di danza, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.

Ultimamente, l’integerrima docente di danza classica è finita nuovamente nell’occhio del ciclone, per via dei toni usati contro uno degli allievi della 23esima edizione di Amici. Quest’anno, Alessandra Celentano sembra aver indirizzato le proprie critiche verso Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro, dal grande carisma, aiutato anche dalla prestanza fisica, ma non dalle evidenti doti coreutiche a dire della maestra. In una delle puntate pregresse però la Celentano deve averla fatta troppo grossa, andando a coinvolgere nella critica mossa al ragazzo, anche una professionista: Elena D’Amario.

Fuori da Amici? Pronta la sostituta

A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha fatto riferimento a un episodio specifico accaduto nel corso dell’edizione di Amici attualmente in onda. La maestra ha difatti criticato pesantemente un’esibizione del giovane, eseguita in coppia con Elena D’Amario. Le parole dell’insegnante hanno suscitato la reazione anche della ballerina e coreografa che ha voluto intervenire nel corso del dibattito: “Quello che sta dicendo la maestra Celentano non è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nei confronti del lavoro degli altri.”

Parole dure, giunte dalla ballerina professionista che si è seduta polemicamente sul bancone, nel bel mezzo della discussione, alle quali Alessandra Celentano ha replicato: “Mi dispiace se ti senti ferita, ma questo è quello che penso. Tu asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra. E comunque non mi interessa discutere con te, non siamo nemmeno colleghe, tu fai un altro mestiere”. Di fronte al siparietto, che ha indispettito non poco la D’Amario sembrerebbe che si sia risentita anche Maria e che starebbe pensando al da farsi. Forse proprio Elena D’Amario potrebbe essere il suo rimpiazzo? Se così fosse, sarebbe un cambiamento epocale per il programma.