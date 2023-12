Il padre di Britney Spears dovrà amputarsi una gamba: la pop star si riavvicina alla famiglia

Un anno di brutti colpi per la pop star: dopo il divorzio ora anche la malattia del padre-segregatore. Ecco cosa ha deciso la cantante.

Britney Spears, dopo aver riconquistato il controllo della sua vita, dopo anni e anni di ricorsi e giornate passate in tribunale per ottenere la revoca della tutela legale da suo padre, si trova a gestire una complessa situazione in famiglia: il padre Jamie Spears dovrà amputarsi una gamba.

La situazione di Jamie Spears è particolarmente delicata: l’uomo infatti abusava di alcool e un più recente problema di salute lo ha portato a dover amputare la gamba a causa di un’inaspettata infezione che l’ha portato ad una cancrena dell’arto.

Se tra lui e Britney c’era una frattura insanabile e la stessa cantante aveva dichiarato, sia nel documentario a suo nome, sia alla stampa dopo il processo, di non avere alcuna intenzione di riavvicinarsi alla sua famiglia in futuro, ora la donna si trova quasi costretta a farlo.

Lei stessa ha rilasciato una dichiarazione in cui si esprime sulla vicenda.

Britney Spears: “Mi sento fortunata”

La pop star dopo aver terminato il suo matrimonio con Sam Asghari con un divorzio, ora deve anche scegliere se e come riavvicinarsi con la sua famiglia.

Dopo l’intervento del prade, Jamie Spears, a cui è stata amputata la gamba, nonostante le tensioni del passato, alcune fonti come TMZ stanno riportando un’altra Britney: quella che sta sentendo la mancanza dei suoi genitori e che è disposta ad offrirgli supporto finanziario in un momento difficile. A quanto pare infatti la cantante avrebbe persino invitato sua madre, Lynne, al suo compleanno, segnando un momento di riavvicinamento tra le due che prima sembrava impossibile.

Dopo l’incontro, le due donne avrebbero continuato a mantenersi in contatto telefonicamente e soprattutto regolarmente.

Britney Spears si sarebbe riavvicinata e avrebbe riallacciato i rapporti anche con la sorella, che tempo prima avrebbe denunciato approfittarsi della storia della sua vita per profitto: Jamie Lynn infatti avrebbe pubblicato un libro sulla storia giuridica della sorella, traendone profitto.

Le indiscrezioni sul desiderio della pop-star di riprendere i rapporti dove si erano interrotti, sono supportate da un recente post sul suo social principale, che la stessa Britney ha condiviso e dove ha palesato il suo amore per la famiglia e la sua fortuna ad essere circondata da persone di fiducia. Ovviamente questo tentativo non è stato assecondato dai fan che fino a pochi anni fa, lottavano per Britney cercando di farle rimuovere la custoria tutelare.