Anna Moroni, ora sputa fuori la verità sulla Prova del cuoco: “Quando Antonella se n’è andata…”

Quando si pensa alla Prova del cuoco, non si può non pensare all’accoppiata più famosa di sempre, cioè Clerici – Moroni. Quando tutto è stato stravolto dalla redazione Rai però abbiamo visto queste due colonne portanti andare via. Solo oggi si è saputa la verità sul perché dell’addio di Anna Moroni.

Antonella Clerici e Anna Moroni sono praticamente i due pilastri che hanno dato via al programma che tutti noi conosciamo e abbiamo amato, cioè la Prova del cuoco. Per anni grazie alla loro simpatia abbiamo riso per le loro gag e abbiamo imparato tante ricette gustose e originali. Poi qualcosa è cambiato, da un giorno all’altro non abbiamo più visto né “Antonellina” né “Annina”, come le chiamavano affettuosamente i loro fan, a condurre il programma, ma volti nuovi e nuove regole hanno rivoluzionato il programma. Adesso finalmente abbiamo saputo la vera storia.

Sinceramente dai piani alti di casa Rai, il comportamento che hanno riservato ad Anna Moroni veramente non ce lo saremmo mai aspettato. È proprio vero tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile.

Gli esordi della Prova del cuoco

La Prova del Cuoco è stato un programma di cucina italiana trasmesso su Rai Uno dal 2000 fino al 2020, momento in cui ha chiuso definitivamente i battenti. La conduttrice storica del programma è sempre stata Antonella Clerici, la quale insieme ad Anna Moroni e ad altri personaggi fissi, cuochi inclusi, intratteneva l’ora di pranzo degli italiani con ricette e gare entusiasmanti. Tra il 2008 e il 2010, la Clerici è stata sostituita da Elisa Isoardi, durante il suo periodo di gravidanza. Poi Antonella è tornata e ha continuato a condurre il programma fino al 2018, anno in cui è stata sostituita per un cambio generazionale deciso dalla Rai, definitivamente dalla Isoardi.

Il dolore di Anna Moroni

Anna Moroni insieme ad Antonella Clerici sono state licenziate dal loro programma senza troppi preamboli. In passato si è sempre pensato che la Moroni fosse andata via per rispetto e unione della sua amica Clerici, ma oggi la verità che si scopre è un’altra. Anna Moroni ha confessato di non essere mai stata neanche richiamata dagli organizzatori del programma per presenziare alla nuova stagione. Ecco le parole di Anna ancora piene di risentimento:

“Quando Antonella è andata via il produttore Rai ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente. Ad ottobre 2018 Elio Bonsignore mi ha proposto il programma su Rete 4 e io ho accettato. L’anno dopo per La Prova del cuoco è stato un disastro… a quel punto mi hanno cercato, anche Elisa mi ha telefonato un giorno, ma io ho ribadito che non ci vado alla Prova del cuoco. Non farei mai un torto ad Elio. Sono nata onesta e voglio morire onesta”.

Ecco quindi svelato il vero motivo del cambio di rotta della Moroni. Ad oggi sia lei sia Antonella hanno preso strade differenti ma la loro amicizia è sempre la stessa.