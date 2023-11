Ballando con le Stelle: la giuria ha le ore contate | Disastro epocale

Rossella Erra contro tutti: l’opinionista di Ballando con Le Stelle avvisa i giurati e li mette in guardia dai giudizi troppo severi

L’abbiamo vista per la prima volta in televisione nei giorni in cui in Italia c’era molta paura per la pandemia di Covid-19. Era il 2020 e Rossella Erra ha iniziato la sua carriera televisiva nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo dove venne “nominata” in quell’occasione Ambasciatrice del pubblico.

Poi è stata inviata per i popolarissimi programmi “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato” ed è proprio alla corte di Milly Carlucci che deve la sua notorietà e già da qualche anno siede tra i “tribuni” all’interno del dance show.

A cosa deve la sua popolarità?

L’amicizia con Milly Carlucci

“Scoperta” da Caterina Balivo, la Erra si è fatta subito notare da Milly Carlucci che l’ha voluta come rappresentante della voce del popolo per i suoi programmi, molto spesso in contrasto con l’autorevolezza della giuria.

Diciamo quindi che l’inviata e opinionista della trasmissione, in televisione invece ci è arrivata per caso, ma ora è davvero un punto fermo, grazie soprattutto all’amicizia che ha coltivato con Milly Carlucci.

Chi è Rossella Erra e la nuova “serie su Netflix”

Classe 1974, Rossella Erra è nata a Portici, nel napoletano, e fino all’approdo in tv ha fatto tutt’altro nella vita: dopo aver ottenuto una laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari, è stata commercialista e anche titolare d’azienda. Con la televisione, per lei, sposata e mamma di una bambina, è davvero tutto cambiato e si può dire che forse ora ha una nuova professione, con le spalle comunque coperte da tanto di Laurea.

I cambiamenti sono stati però nel bene, così come nel male: dopo le prime apparizioni televisivi, per lei non si sono “risparmiati” gli hater. Così è finita per restare vittima di bodyshaming, ma la sua forte personalità le ha permesso di non farsi scoraggiare. Ora su Twitter, in questi giorni, è apparsa una notizia: “Arriva Tribuna, il docufilm su Rossella Erra, solo su Netflix”, per via della fermezza e della convinzione con cui la erra porta avanti le sue idee, anche a costo di andare contro la giuria di Ballando con Le Stelle, rinomata per le sue valutazioni pungenti. E ironia a parte, di strada ne sta facendo e a grandi passi.

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Tribuna, il docufilm su Rossella Erra, arriva il 24 novembre solo su Netflix.#BallandoConLeStelle #IlaryBlasi pic.twitter.com/ybIfKw2ALw — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 16, 2023