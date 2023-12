Meghan e Kate obbligate a somigliare a Diana? | Assurdo retroscena

Le due consorti dei principi d’Inghilterra non hanno mai conosciuto la loro defunta suocera eppure ne onorano la memoria. Lo vorranno davvero?

Kate Middleton e Meghan Markle seppur non avendo mai conosciuto personalmente la madre dei loro mariti, Lady Diana, hanno costantemente onorato la memoria della principessa del Galles attraverso le loro scelte di stile. Tuttavia è emerso un nuovo retroscena inedito che getta luce sulle motivazioni dietro le loro decisioni degli outfit da indossare nelle “cerimonie di tutti i giorni”.

Nonostante il rapporto altalenante infatti tra Kate e Meghan, una cosa c’è che le unisce: il profondo affetto per Lady Diana, scomparsa sfortunatamente prima di conoscere le future mogli dei suoi amati figli.

Le due nuore cercano infatti di omaggiare la principessa attraverso la scelta di abiti e outifit, accessori e colori, che ricordino sempre la principessa: ovviamente cercando di mantenere gli standard che l’etichetta reale le obbliga a mantenere. Ecco come.

La memoria di Lady D.

Tuttavia secondo un nuovo libro che svela i retroscena inediti sulla royal family, la scelta di emulare lo stile di Lady Diana non è stata poi così spontanea da parte delle nuore. Il giornalista e commentatore reale, Omid Scobie, autore del libro Endgame rivela che entrambe le reali sono state “obbligate” a somigliare alla principessa del Galles per ottenere l’approvazione del pubblico e della stessa famiglia reale di cui fanno parte.

Il biografo ha infatti rivelato come, durante gli ultimi tredici anni, imitare lo stile della defunta principessa era diventato quasi una regola a cui nessuno avrebbe potuto trasgredire: Kate e Meghan sarebbero state incoraggiate a seguire il suo stile da altri membri della famiglia in modo abbastanza insistente e a volte, persone a loro vicine, avrebbero ripreso immagini di Diana per trovare ispirazione ai look che le principesse avrebbero dovuto indossare.

Il gesto, nonostante possa sembrare un omaggio sincero e forse un modo della royal family per farsi perdonare per il trattamento riservato a Diana Spencer, solleva molti interrogativi proprio a causa dei comportamenti dei membri reali nei confronti della principessa del Galles: la loro influenza sulla sua vita, storicamente, si è sempre rivelata disastrosa e le malelingue potrebbero dire, mortale.

La notizia delle presunte influenze dietro le scelte di stile sia di Meghan che di Kate, hanno già sollevato numerosi dibattiti e riflessioni sulla natura di tali omaggi. Ma la domanda fondamentale che forse tutti noi stiamo pensando è: che ne penserebbe lady Diana?