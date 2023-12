Vanessa Incontrada innamorata: ecco chi le fa battere il cuore

Vanessa Incontrada è tra le conduttrici più apprezzate in Italia e non indovinerete mai chi c’è ad aspettarla a casa dopo ogni trasmissione.

Vanessa Incontrada, rinomata conduttrice televisiva italiana, non solo brilla sullo schermo ma trova anche gioia e conforto al suo ritorno a casa grazie all’affetto e alla compagnia dei suoi tre amici a quattro zampe.

Dopo un’estate all’insegna del mare e del caldo relax della spiaggia, Vanessa Incontrada è tornata, dopo tanti anni, finalmente alle luci della ribalta del palco di Zelig, la trasmissione comica andata in onda per la prima volta sul piccolo schermo nel 1996 e che vedeva alla conduzione Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: tra loro due una chimica professionale pazzesca che, oltre alla qualità degli stand up comedian che venivano invitati sul palco come Teresa Mannino o Checco Zalone, ha dato sicuramente la spinta necessaria per far brillare il programma.

Insomma: un successone.

Dopo una pausa di anni, il programma torna a vedere la conduzione dei due.

Tuttavia, dietro la vita televisiva di questa celebre conduttrice, si nasconde un amore profondo per i suoi adorabili cagnolini, compagni fedeli che dopo ogni trasmissione la accolgono di nuovo a casa con grande entusiasmo.

I tre che fanno battere il cuore a Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha iniziato la sua carriera però, non solo con Zelig: la sua presenza sul piccolo schermo inizia infatti da Striscia la notizia come conduttrice. Subito dopo, nel 1996 è arrivato per la presentatrice Zelig, il festival della comicità per eccellenza: quanti di noi infatti ricordano le serate passate a vedere il programma e a ridere a crepapelle dopo cena?

Oltre al suo impegno sul set del piccolo schermo però, la vita privata di Vanessa Incontrada è arricchita dalla presenza di tre affettuosi pelosetti: Gina, Tokyo e…Zelig! Gina, il membro più anziano dei tre, è un tenero barboncino che è entrato a far parte della vita della conduttrice nel 2017 e con lei Vanessa ha un rapporto speciale perché è stata la prima ad entrare nella sua vita.

Tokyo e Zelig invece, si sono uniti alla famiglia qualche tempo dopo: il due sono entrambi due Golden Retriever. Tutti e tre sono stati adottati da Incontrada poco prima del lockdown, offrendo alla conduttrice una preziosa compagnia durante quel terribile momento che tutti noi abbiamo passato.