Il figlio di Rocco Siffredi con una donna più grande | Chi è e cosa fa nella vita

Lorenzo Tano, figlio della porno star Rocco Siffredi esce con Lucrezia Lando, conosciuta sul set di Ballando con le stelle? Cosa ha rivelato lui.

Ballando con le stelle è iniziato con la nuova stagione, che ha portato grandi novità. La conduttrice è sempre Milly Carlucci, ma quest’anno il cast è eccezionale. In particolare, quest’anno si scontrano a colpi di passi di danza vip noti come Lino Banfi, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Wanda Nara, Teo Mammucari, ma anche personaggi meno in vista, come Lorenzo Tano.

Lorenzo Tano è un modello e regista di 27 anni, ma è famoso soprattutto grazie alla sua famiglia. I suoi genitori infatti sono Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, che sono sposati ormai da tantissimi anni. La loro relazione ha sempre suscitato diversi pettegolezzi e perplessità a causa della professione di entrambi, che lavoravano entrambi come attori porno quando si sono conosciuti.

Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo e Leonardo Tano (per chi non lo sapesse, “Tano” è il vero cognome della porno star), che oggi sono due splendidi ragazzi. Lorenzo si è avvicinato al mondo dello spettacolo e quest’anno ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle, dove ha conosciuto la ballerina Lucrezia Lando.

Ballando con le stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si frequentano

Come ha rivelato Lorenzo Tano durante un’intervista a Chi, tra lui e la ballerina Lucrezia Lando starebbe nascendo qualcosa che andrebbe oltre il semplice rapporto lavorativo. I due non stanno insieme, ma si stanno vedendo spesso anche al di fuori del set di Ballando con le stelle. “Stiamo uscendo insieme” ha spiegato il modello.

“Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli” ha chiarito, spiegando che al momento non ci sarebbe alcun interesse amoroso. Tra i due, però, sembrerebbe esserci comunque un gran feeling.

Il figlio di Rocco Siffredi, infatti, è uscito da poco da una relazione lunghissima, durata dodici anni, ma ha spiegato che ormai la considera chiusa sotto tutti i punti di vista. Durante l’intervista ha poi parlato del suo futuro, dicendo che non ha ancora le idee chiarissime, ma che ha alcuni progetti: “Non ho una visione chiara, mi piace fare tantissime cose, come sicuramente lo sport, il motociclismo. […] Con la tv ho appena iniziato, non so come andrà. Per il resto sì, un sogno ce l’ho: mi piacerebbe fare lo stuntman nei film d’azione, amo l’adrenalina“.