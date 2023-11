Simona Ventura, la confessione: “Sono rinata grazie a…”

La conduttrice Simona Ventura si è lasciata andare a una commovente dichiarazione, dove ha spiegato di sentirsi rinata nell’ultimo periodo: ecco di chi è il merito.

Senza dubbio, Simona Ventura è una delle presentatrici più talentuose e apprezzate nello scenario del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera procede ormai da tantissimi anni e ha sempre dimostrato una certa bravura, sia nel gestire i programmi, sia nel rapportarsi con il pubblico e i fan.

Tra le sue trasmissioni storiche c’è certamente l’Isola dei famosi, che ha condotto per circa un decennio, prima che passasse nelle mani della collega Ilary Blasi. Al momento, è tornata in Rai, dove negli scorsi mesi ha iniziato un’esperienza completamente nuova, che ha avuto un impatto molto positivo sulla sua vita, in tutti i sensi.

Da diverse settimane, infatti, è in gara a Ballando con le stelle, l’iconico talent condotto da Milly Carlucci, dove alcuni vip si sfidano in gare di ballo, messi in coppia con ballerini professionisti. Di recente, in un’intervista a Elle, la presentatrice ha ammesso che si sente rinata, sotto tutti i punti di vista, sentimentale e professionale.

Simona Ventura: “Mi ha dato il tempo di rinascere come donna”

La vita professionale di Simona Ventura è molto ricca in questo periodo, tra Citofonare Rai2, Che tempo che fa e Ballando con le stelle. In particolare, ha rivelato che quest’ultima esperienza la sta formando molto e le sta permettendo di uscire dalla sua zona di confort. E’ in gara con il ballerino Samuel Peron e, fatto curioso, gareggia contro il suo compagno, Giovanni Terzi.

La coppia è legata da molti anni ed è molto affiatata. Come dichiarato da lei stessa, la loro relazione procede a gonfie vele. “Lui è un uomo solido, risolto, ha tirato fuori la mia vera essenza, mi ha dato il tempo di rinascere come donna” ha confessato a Elle. In particolare, ha rivelato che ormai sarebbero pronti per il passo successivo.

La presentatrice ha ammesso che insieme a Giovanni Terzi sta pensando di convolare finalmente a nozze, evento che negli scorsi anni hanno rimandato più volte. Ha spiegato che adesso sarebbero veramente pronti e che la data è fissata per il 2024. Prima di sposarsi con lui, lei ha avuto un precedente matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli. La coppia è stata insieme dal 1998 al 2000 e si è lasciata ufficialmente nel 2008.