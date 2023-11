Ilary Blasi torna in tv, a Mediaset | Ecco dove la vedremo

Ilary Blasi pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma su Canale 5. Ecco dove potremo di nuovo vederla.

Nello tsunami che ha coinvolto le reti Mediaset, per scelta dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi con l’intenzione di conferire ai suoi canali un maggior garbo, era stata coinvolta anche lei: Ilary Blasi.

Dopo anni al timone di moti programmi di punta della Rete, non è stato fatto il suo nome tra i papabili conduttori di questa stagione televisiva e la notizia ha riempito il gossip, su ipotetici conflitti interni, mancato gradimento da parte del pubblico e chi più ne ha più ne metta.

La notizia più eclatante, che ancora non era data per confermata, riguardava nello specifico la conduzione del reality show L’Isola dei Famosi, che però le è stata negata, come dichiarato anche da FanPage, su cui qualche giorno fa si leggeva: “Fanpage.it apprende che L’Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2024, tra marzo ed aprile, ma il vero enigma riguarda la conduzione. Non è chiaro, infatti, chi potrebbe dirigere i naufraghi nell’avventura in Honduras: la scorsa edizione potrebbe essere stata l’ultima alla conduzione dell’Isola per Ilary Blasi. Non è escluso che la conduttrice romana lasci il suo posto ad altri. Il reality, ad ogni modo, tornerebbe in onda dopo la chiusura del Grande Fratello”. In questi giorni però sembra che qualcosa stia bollendo in pentola per la bella Blasi e che possa ritornare a breve sul piccolo schermo. Di quale programma stiamo parlando?

La polemica sulla conduzione de L’Isola dei Famosi

Ciò che deve aver messo in guardia Pier Silvio Berlusconi dal confermare la Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi, è probabilmente una modalità di condurre che nelle ultime edizioni – forse – ha alimentato polemiche e siparietti trash, non più ben accolti dalla Direzione.

La sua spontaneità nulla ha potuto contro un calo degli ascolti del programma che hanno fatto propendere forse per un cambio di rotta, ma nulla è da dare per scontato.

Un nuovo programma per Ilary

Adesso però arriva una bella notizia per tutti i fan di Ilary Blasi. Pare infatti che la conduttrice stia per tornare su Canale 5 e a riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano. Stando a quanto svela l’esperta di gossip, la presentatrice dovrebbe apparire tra gli ospiti della nuova edizione di Io Canto, in partenza giovedì 16 novembre.

A breve, dunque la Blasi farà ritorno su Canale 5, seppur come ospite, in attesa di ulteriori news sul suo destino in tv. Nonostante attualmente non sappiamo quando Ilary tornerà con un programma tutto suo, sembrerebbe essere certo non è prevista una sua dipartita da Mediaset e quindi nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulla sua collocazione.