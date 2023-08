Stefano Bettarini e Simona Ventura: il figlio Niccolò lavora a Milano | ecco cosa fa

L’ex calciatore Stefano Bettarini e la conduttrice Simona Ventura hanno due figli, Giacomo e Niccolò. Niccolò non lavora nel mondo dello spettacolo come i genitori e ha scelto una strada diversa.

Nel mondo dello spettacolo, tra le separazioni più dolorose c’è stata sicuramente quella tra Stefano Bettarini e Simona Ventura. I due si erano sposati nel 1998, ma si sono separati nel 2004 a causa dei numerosi tradimenti di lui nei confronti di lei. Questi tradimenti sono poi stati anche dichiarati in diretta tv, quando l’ex calciatore fece una lista di tutte le sue amanti mentre stava partecipando al Grande Fratello Vip.

Questa unione, tuttavia, ha portato anche qualcosa di positivo, ovvero due figli: Giacomo e Niccolò, che oggi sono cresciuti e hanno più di vent’anni. Niccolò, in particolare, è parecchio seguito sui social, dove racconta ogni giorno della sua vita privata e professionale.

Di quella professionale si sa che, dopo aver cercato di seguire le strade di entrambi i genitori, ha cambiato idea ed è tornato a concentrarsi sulla sua vera passione e ha trovato lavoro in quell’ambito. Oggi ha 24 anni, vive e lavora a Milano ed è molto soddisfatto di quello che fa.

Niccolò Bettarini, che lavoro fa il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura

In passato, Niccolò Bettarini ha cercato di seguire le strade tracciate dai genitori Stefano Bettarini e Simona Ventura. Come il padre, ha giocato a calcio per diversi anni, ma a causa di un infortunio ha dovuto rinunciare ad avere una carriera di successo in questo campo. Come la madre, ha sperimentato anche il mondo dello spettacolo, conducendo su YouTube lo spin off del Collegio, il Collegio Off.

Alla fine, ha deciso di inseguire il suo vero sogno: lavorare nel mondo del fitness. Oggi, infatti, all’età di 24 anni è un importante personal trainer e lavora alla Virgin Active, una famosa catena di palestre di Milano frequentate anche da molti personaggi famosi. Ha pubblicato su Instagram anche una scheda dove mostra le sue specialità: dimagrimento, forza, tonificazione e mobilità articolare.

Per diventare un ottimo personal trainer, Niccolò Bettarini ha seguito una formazione molto importante, conseguendo attestati e certificazioni: Diploma BTEC Sport, John Madejski Academy, Certificazione PT AIF, Corso di Formazione Punch Boxing. A proposito di quest’ultimo certificato: tra le sue esperienze passate, infatti, c’è anche quella di pugile dilettante.