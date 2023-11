Simona Ventura, quella volta con Valeria Marini | Ecco cosa hanno fatto insieme

Durante La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha ricordato quella volta che Simona Ventura e Valeria Marini cantarono La Isla Bonita in occasione della finale dell’Isola dei famosi. Ecco che cosa successe davvero nel dietro le quinte.

L’ultima puntata de La vita in diretta ha avuto come ospiti Simona Ventura e Valeria Marini. Le due non sono solo colleghe, ma sono anche amiche da parecchi anni e si frequentano anche al di fuori degli studi televisivi. Durante l’intervista, il conduttore Alberto Matano ha voluto riportare in auge uno dei momenti più storici della storia dei reality italiani.

Il fatto risale al 2008, ovvero ben quindici anni fa, quando Simona Ventura conduceva la sesta edizione dell’Isola dei famosi. Era la serata della finalissima e come ospite c’era anche Valeria Marini, che collaborava allo show in veste di opinionista. Con grande sorpresa del pubblico, proprio le due showgirl fecero un’entrata in studio fenomenale, cantando La Isla Bonita di Madonna.

L’esibizione non fu esattamente impeccabile e ci fu qualche scivolone, tra movimenti sbagliati e note non prese. A distanza di tanti anni, Simona Ventura ha voluto raccontare come arrivarono a prendere questa decisione.

Simona Ventura e Valeria Marini, l’esibizione di La Isla Bonita

Durante La vita in diretta, Alberto Matano ha mostrato la clip dell’esibizione di Valeria Marini e Simona Ventura sulle note di La Isla Bonita. La conduttrice ha raccontato come andarono le cose durante quella lontana sera del 2008: l’idea fu di Valeria Marini, che ha ammesso che all’epoca fu piuttosto stonata.

Simona Ventura ha poi aggiunto: “Sì ma guarda che l’hai voluta fare tu, Valery. Quella è stata una tua idea, se ben ricordi. Adesso racconto quello che è successo. Era la finale de L’Isola dei Famosi, immagina quello che c’è dietro. E in mezzo al caos arrivano e mi dicono: ‘Cè Valeria che vuole fare il suo ingresso in modo speciale e vuole cantare La Isla Bonita con te’. Io sorpresa dico: ‘Ma perché come mai vuole farlo?‘”.

Simona Ventura e Valeria Marini cantano La Isla Bonita a l’Isola Dei Famosi 6 (finalmente in hq) #isola #SimonaVentura pic.twitter.com/znUjanxNz9 — Simona Ventura out of context (@simonaooc) November 1, 2023

Ha poi continuato: “Poi però arriva tardi, erano passate le 19 e quindi dico che ormai era tardi per fare le prove. Infatti le dico: ‘Inutile provare a cantare a quest’ora’. Lei però non molla e mi dice: ‘No, tranquilla, la facciamo in diretta così dal vivo, tranquilla‘. Avete visto? Ecco, questo è il bel risultato. Però devo dire che adesso l’ha cantata meglio, brava, sei proprio migliorate ecco, eh“.