Tapiro d’oro per Fedez dopo il Caso Morgan: “Ha detto cose più gravi fuori onda”

Fedez è il secondo della settimana a ricevere il Tapiro d’Oro. Ieri era toccato a Morgan. Vediamo insieme perché.

Nella puntata del 22 novembre di Striscia la notizia, in onda su Canale 5, è toccato al quarto giudice di X Factor, Fedez ricevere il tapiro d’oro, tralaltro non il primo: infatti il rapper italiano ha una collezione infinita di tapiri che, con questo di ieri sera, raggiunge quota 9.

Se il giorno prima, la statuetta era toccata all’ormai suo ex collega, Morgan, ieri sera Fedez ha dovuto ritirare il Tapiro per le recenti dichiarazioni dell’ex cantante dei Blue Vertigo che ha accusato il rapper di essere uno dei principali responsabili del suo allontanamento da X Factor.

Il giudice del talent show targato Sky Uno, raggiunto dal “Tapiroforo” Staffelli ha affermato che il suo allontanamento non è stato causato dal famoso “vaffa” ad Ambra Angioini, dall’uscita infelice sulla depressione o dal litigio con Dargen: Morgan ha sostenuto che Sky è stata costretta a cacciarlo per comportamenti gravissimi verso altre persone, registrati dalle telecamere ma avvenuti durante il fuori onda. Fedez però ha subito smentito le affermazioni del cantante e ai microfoni di Striscia la notizia ha voluto rivelare perché.

Il tapiro a Fedez

Striscia la notizia dopo le parole di Morgan ha voluto subito mettere le mani sulle registrazioni incriminate, sollevando non solo polemiche sul web ma anche la reazione di Fedez che ha smentito quanto detto precedentemente dal collega:

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di tribunale. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario. Ad Aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il ‘Licio Gelli’ Fedez e la sua P2″.

Sfortunatamente Morgan era stato chiamato per fare ascolti ed essere Morgan, un pupazzo che avrebbe dovuto seminare un caos controllato all’interno del programma: purtroppo però Morgan è stato troppo sé stesso.