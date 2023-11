Bullismo a Uomini e Donne: i due spasimanti presi di mira

Uomini e donne: piovono accuse di bullismo sul programma da un ex cavaliere, dopo il clamoroso addio al dating show

Piovono accuse e polemiche nei confronti del programma di dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Un ex cavaliere, da poco uscito dallo show, ha fatto delle dichiarazioni pesanti in merito alla sua partecipazione al programma e alla scelta di uscirne, per una lampante mancanza di rispetto.

Stiamo parlando di Maurizio Laudicino, uno degli indiscussi protagonisti di questi primi mesi di Uomini e Donne, almeno fino al suo clamoroso addio.

L’ex cavaliere lo scorso 10 novembre ha lasciato il programma per seguire Elena Di Brino fuori dalla trasmissione. La relazione con l’ex dama prosegue e, a ormai quasi due settimane dal suo addio, Maurizio ha riaperto il capitolo Uomini e Donne, svelando alcuni aspetti dello show che non ha gradito.

Le accuse nei confronti del programma non sono tenere e si arriva a sfociare nel termine “bullismo” da parte dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

I motivi della dipartita

Dopo aver lasciato Uomini e Donne lo scorso venerdì 10 novembre per seguire Elena, Maurizio Laudicino sta continuando serenamente la relazione con l’ex dama, come raccontato in un’ampia intervista rilasciata a Fanpage: “Ci vediamo nei fine settimana, ma ci stiamo adoperando per fare in modo che la frequentazione diventi più strutturata”.

E’ tornato a parlare del suo clamoroso addio: “Ho preso una decisione di pancia. Trovarmi in un contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti l’ho trovato insopportabile”. Laudicino ha infatti chiarito quanto successo: “Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. Non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo. Non avevo intenzione di abbandonare ma, per principio, non ho visto altra alternativa che accompagnarla fuori”.

Maurizio ha spiegato di essersi ritrovato all’interno di una situazione spiacevole a UeD, e di aver scelto dunque di seguire Elena per fuggire da determinate dinamiche sempre più pesanti: “Quando mi sono reso conto che è mancato il rispetto minimo nei confronti di una donna, ho capito che dovevo fermarmi. C’è stato un accanimento ingiustificato. Non avevo alcun interesse a restare a Uomini e Donne”.

La frequentazione con Gemma Galgani

Nel corso dell’ampia intervista concessa a Fanpage, Maurizio Laudicino ha ricordato anche la sua chiacchieratissima frequentazione con Gemma Galgani, fino alla controversa rottura: “Il rapporto con Gemma è stato molto più profondo di un’amicizia. Ci sono stati momenti talmente intimi che mi hanno fatto vacillare” ha spiegato l’ex cavaliere: “È una donna con la quale è possibile parlare di qualsiasi argomento: dalla filosofia alla politica. È chiaro che a un punto è necessario scegliere: rendere fisico un rapporto, come lei voleva, oppure virare verso un’amicizia. Lì mi sono reso conto che non potevo assecondare le sue richieste“.