The Walking Dead: The Ones Who Live, il trailer con Rick e Michonne

Rick e Michonne sono tornati in The Ones Who Live, il nuovissimo spin off di The Walking Dead che li ha resi famosi in tutto il mondo: ecco il primo trailer.

The Walking Dead è finito ormai da un anno, ma il pubblico non era pronto a dire addio per sempre agli amati personaggi che hanno popolato le numerose stagioni. In realtà, sono pochi coloro che sono arrivati dal primo episodio alla fine percorrendo tutte le stagioni (praticamente solo Daryl, ovvero Norman Reedus), ma ci sono due personaggi che a un certo punto avevano interrotto la serie, sparendo misteriosamente per poi tornare solo in brevissimi secondi nel gran finale.

Si tratta, ovviamente, di Rick e Michonne, due dei protagonisti. Rick, interpretato da Andrew Lincoln, all’inizio della storia è uno sceriffo che si risveglia dopo alcune settimane di coma e scopre che il mondo è cambiato per sempre, ora invaso dagli zombie in seguito alla diffusione di uno strano virus. Poi c’è Michonne, interpretata da Danai Gurira, che invece si aggiunge al gruppo alcune stagioni dopo. Michonne ha perso marito e figlio, ma in Rick e suo figlio Carl (Chandler Riggs) trova una nuova famiglia.

Nella nona stagione, Rick rimane disperso dopo l’esplosione di un ponte e Michonne decide di partire per cercarlo, non credendo che sia morto. E aveva ragione. Da qui, l’idea di sviluppare un nuovo spin off con loro due come protagonisti: ecco tutto su The Ones Who Live.

The Walking Dead: The Ones Who Live, tutto sullo spin off con Rick e Michonne

Come riportato dalla sinossi ufficiale, The Walking Dead: The Ones Who Live racconterà della travagliata storia d’amore tra Rick e Michonne, che finalmente si ritroveranno dopo tanto tempo divisi. La coppia si ricongiunge, ma il mondo è sempre quello che conoscono ormai da anni, popolato da mostri – che non sono solo gli zombie, ma anche gli altri sopravvissuti, ormai disposti a tutto. Riusciranno a recuperare il vecchio sentimento?

Il cast completo ancora non è stato annunciato, ma si sa che lo show questa volta non sarà una nuova serie, bensì sarà composto da tre film, che dovrebbero essere pubblicati tutti su AMC. Il primo sarà presentato in anteprima il 25 febbraio 2024. Ecco il trailer.

Su AMC sarà trasmesso anche The Walking Dead: Dead City, ovvero lo spin off questa volta dedicato a Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan). Un altro spin off molto atteso dal pubblico è quello poi dedicato a Daryl – che ha proprio il nome dell’arciere più amato di sempre, Daryl Dixon – che racconterà di lui staccatosi dal gruppo e arrivato a Parigi.