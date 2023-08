The Walking Dead Daryl Dixon: la clip sul viaggio del protagonista

La nuova clip dalla serie spin-off di The Walking Dead.

La clip sul viaggio di Daryl dalla nuova serie The Walking Dead: Daryl Dixon.

Tra ormai meno di un mese, per la precisione il prossimo 10 settembre, sarà finalmente disponibile la primissima puntata di The Walking Dead: Daryl Dixon, serie spin-off di The Walking Dead ideata da David Zabel. Negli ultimi giorni è arrivata una nuova clip da quello che è il quinto spin-off in totale della celebre serie creata da Frank Darabont.

La nuova clip da The Walking Dead Daryl Dixon

Il 10 settembre arriverà su AMC e su AMC+ l’attesissima The Walking Dead: Daryl Dixon, le cui puntate usciranno a cadenza settimanale. Nel frattempo, la stessa AMC ha pubblicato una nuovissima clip tratta dalla serie, che mostra un rapido assaggio del viaggio del protagonista Daryl intento a combattere per la sopravvivenza in un ostile e pericoloso mondo post-apocalittico.

La clip in questione si chiama Daryl’s Journey e ci mostra il personaggio interpretato da Norman Reedus pronto ad intraprendere una nuova avventura in Francia. Il video non fornisce ovviamente enormi dettagli, ma il personaggio di Daryl fa intuire come il suo arrivo nel paese francese sia stato dovuto a una lunga serie di decisioni sbagliate.

Il cast di The Walking Dead Daryl Nixon

Attore protagonista di questa serie spin-off è per l’appunto Norman Reedus. Lo statunitense classe 1969 ha raggiunto la fama a livello mondiale proprio grazie al ruolo di Daryl in The Walking Dead, ma l’attore è noto anche per aver prestato il proprio volto a Sam Porter Bridges, il protagonista del videogioco Death Stranding ideato da Hideo Kojima.

Altro ruolo importante è quello di Isabelle, che viene interpretata da Clémence Poésy. L’attrice francese è nota non solo per la parte di Chloe in In Bruges – La coscienza dell’assassino del 2008 ma anche e soprattutto per quello della campionessa Tremaghi Fleur Delacour in Harry Potter e il calice di fuoco.

A completare il cast vi sono poi Adam Nagaitis, Anne Charrier e Eriq Ebouaney, che interpretano rispettivamente i personaggi di Quinn, di Genet e di Fallou.

Ecco qui di seguito la clip che vede protagonista Daryl.

La trama di The Walking Dead Daryl Dixon

La trama di The Walking Dead: Daryl Nixon sarà incentrata su un Daryl che si ritrova senza sapere bene come in Francia. Da qui verrà dunque mostrato il viaggio del personaggio interpretato da Norman Reedus e dei tentativi da parte di quest’ultimo di trovare un modo per poter tornare a casa. I rapporti che Daryl si ritroverà a stringere nel corso del suo cammino finiranno però per scombussolare i suoi piani iniziali.