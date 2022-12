The Walking Dead: 10 domande rimaste senza risposta

The Walking Dead si è conclusa pochi giorni fa, ma molti interrogativi non hanno ricevuto una risposta soddisfacente…

Da pochi giorni l’undicesima stagione di The Walking Dead si è conclusa e con essa l’intera serie, che andava avanti ben dal 2010. Per più di dieci anni il pubblico ha seguito, tra alti e bassi, le avventure dello sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e dei suoi compagni e il loro tentativo di ricostruire un nuovo mondo dopo l’apocalisse zombie che ha colpito il mondo.

I fan non devono disperarsi, dal momento che l’universo di TWD non si chiude qui: sono in programma diversi spin-off, tra cui uno completamente dedicato a Daryl Dixon (Norman Reedus). Per non parlare, poi, degli altri spin-off già esistenti: l’ultimo è Tales of the Walking Dead, dove ogni episodio è autoconclusivo e dedicato a un personaggio diverso.

Nonostante la serie sia finita, ci sono ancora dieci domande che non hanno avuto risposta.

Perché gli zombie si sono evoluti?

Nell’universo di The Walking Dead si diventa automaticamente zombie dopo la morte, in qualsiasi modo essa sia causata: non occorre, per forza, essere morso da un altro zombie. Se nelle prime stagioni gli zombie erano solo zombie viventi guidati solo dalla fame, durante gli ultimi episodi hanno cominciato a evolversi, diventando molto più agili nonostante la decomposizione non si sia arrestata. Perché?

Dov’è Pamela?

Pamela Milton (Laila Robins) è stata una delle principali antagoniste delle stagioni 10 e 11. Dopo essere stata sconfitta, è stata catturata e portata in cella, ma a un certo punto… semplicemente non si è più vista.

Dov’è andato Negan?

Negan (Jeffrey Dean Morgan) è stato il principale villain delle stagioni 7 e 8, ma alla fine si è redento e si è schierato dalla parte di Alexandria. Ma dov’è finito dopo aver sconfitto Pamela? Nella sua ultima scena prima dello sbalzo temporale di un anno lo si vede scambiarsi un cenno affermativo con Daryl. Alla fine ritorna, ma dov’è stato in questo lasso di tempo? Forse ne sapremo di più sullo spin-off dedicato a lui.

Come stanno Annie e il bambino?

Anche Annie (Medina Senghore), incinta, a un certo punto sparisce. A differenza del marito Negan, però, non ritorna per l’ultimo episodio dopo il salto temporale. Che cosa le è successo? Tornerà nello spin-off?

Perché uccidere Rosita?

Rosita (Christian Serratos) era uno dei personaggi più longevi della serie, presente sin dalle prime stagioni, quando buona parte del cast originale era ancora presente. Perché ucciderla proprio nell’ultimo episodio, dopo essere sopravvissuta per tanti anni? Sembra che sia stata una volontà dell’attrice.

Come ci è finito Daryl in Francia?

Il prossimo spin-off sarà ambientato a Parigi e si concentrerà su Daryl… Ma come ha fatto ad arrivare in Francia, dagli Stati Uniti, durante un’apocalisse zombie dove aerei e navi non sono più disponibili?

Chi è il padre di Judith?

Alla fine, Judith (Cailey Presley) è figlia di Rick o di Shane (Jon Bernthal), l’ex migliore amico dello sceriffo, ucciso nelle prime stagioni? Lory (Sarah Wayne Callies), infatti, si scopre incinta poco dopo l’apocalisse, quando ha già iniziato una relazione con Shane, ma la figlia potrebbe comunque essere di Rick. Dal momento che Lory è morta nella terza stagione, è probabile che non si saprà mai.

Dov’è Michonne?

Michonne (Danai Gurira) parte alla fine della decima stagione per cercare Rick, non volendo credere che sia morto. Ma che fine fa dopo? Si sa che gli sceneggiatori vorrebbero creare un altro spin-off dedicato a lei e al compagno.

Che cosa succederà a Rick?

Dopo essere stato creduto morto, il pubblico scopre che in realtà Rick è sopravvissuto dopo l’esplosione del ponte nella nona stagione. Ma cosa ha fatto durante tutto questo tempo?

Si troverà mai una cura?

Alla fine della prima stagione, lo scienziato dice al gruppo che tutto il mondo è infetto e che non c’è una cura. Sarà davvero così? Nel fumetto non si trova un antidoto e le origini dell’epidemia zombie non vengono mai spiegate: sarà così anche nella serie?

Queste sono solo dieci dubbi, ne aggiungereste altri?