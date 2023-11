Scarlett Johansson: da Vedova Nera a Zombie, ecco cosa vorrebbe fare

L’attrice Marvel ha chiaramente espresso il desiderio e la volontà di interpretare una versione zombie del suo personaggio in Avenger, la Vedova Nera. Ecco perché.

Scarlett Johansson, 38 anni, ha debuttato originariamente nell’universo Disney-Marvel, nel lontano 2010 nel film Iron Man 2, riprendendo poi lo stesso ruolo, quello di Natalia Alianovna Romanova, ovvero Vedova Nera, in ben otto pellicole successive tutte all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio, morto nel capitolo di Avengers: Endgame, è tornato successivamente per il prequel del film dedicatogli: Black Widow del 2021. Durante però una recente apparizione dell’attrice al The Today Show, i presentator hanno sottolineato come il personaggio di Scarlett Johansson nell’MCU è forse uno dei più preferiti del pubblico e le hanno chiesto se la produzione aveva intenzione di resuscitarlo.

La Vedova Nera infatti, ci ha fatto compagnia per molti film e come personaggio, uno dei principali originali della saga Avengers, era quello meglio incastrato con tutti gli altri personaggi e in tutte le altre trame e sicuramente, magistralmente portato in vita da Johansson.

La Vedova Nera Zombie: cosa vuole fare Johansson

Durante un suo intervento nel programma The Today Show, l’attrice americana Scarlett Johansson ha chiaramente espresso la volontà di far tornare il suo personaggio nell’MCU di nuovo in vita con un classico escamotage narrativo.

Alla domanda degli intervistatori infatti, se vedremo o meno di nuovo la Vedova Nera su schermo, l’attrice ha dichiarato: “Come un escamotage? Sento che è un pò la fine, giusto? Puoi tornare indietro? Potrebbe essere una versione vampiro del personaggio? Perché sono d’accordo con quella idea, magari una versione zombie, chissà”. Il conduttore, Al Roker, le ha poi chiesto se fosse stata contattata dai dirigenti cinematografici riguardo a questa possibilità e lei ha risposto scherzosamente: “Fai davvero delle domande difficili. Sento che dovrei dirtelo ma in realtà non devo dirtelo, Al. Non devo farlo ma ne ho davvero voglia”.

Successivamente a questa intervista, in un’altra conversazione con la conduttrice Savannah Guthrie, Johansson ha aggiunto che non esclude del tutto un ritorno del personaggio di Natalia: “Sarebbe davvero un miracolo Marvel. Sarebbe una meraviglia, ma chi lo sa? Non ne sono sicura”. A questo proposito i fan però si dividono: tra chi preferirebbe che la Marvel smettesse di cucire le sottotrame all’interno dei personaggi solo per andare incontro a del puro e crudo fanservice e chi invece continua a traere beneficio da questa trovata di marketing per riavere indietro i suoi personaggi preferiti.