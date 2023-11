Alessandra Mastronardi: cosa ha detto sul ritorno de I Cesaroni | Non ce lo aspettavamo

L’attrice Alessandra Mastronardi ha smentito il rumor suo un possibile ritorno nei Cesaroni, la serie dei primi anni 2000 che l’ha resa famosa in tutta Italia.

I Cesaroni sono stata una delle serie trasmesse su Canale 5 più amate dal pubblico italiano. Il primo episodio era andato in onda nel 2006, ma le stagioni sono andate avanti fino al 2014, per un totale di sei stagioni. La serie raccontava le vicende di una famiglia allargata, ovvero della convivenza forzata tra i figli di Giulio (Claudio Amendola) e le figlie di Lucia (Elena Sofia Ricci), quando tutti si ritrovavano sotto lo stesso tetto dopo il matrimonio dei due.

La serie è la versione italiana di un prodotto spagnolo e nel nostro Paese riscosse tantissimo successo, tanto che presto divenne una delle più seguite. Purtroppo, però, dopo un grave calo di ascolti in seguito all’abbandono di alcuni personaggi storici e di alcune scelte di trama poco felici, i produttori decisero di cancellarla, dando un finale che convinse poco i fan.

Per questo, si è sempre sperato in un nuovo episodio conclusivo o di un revival, addirittura. Nelle ultime settimane se n’è parlato molto sul web, ma Alessandra Mastronardi, che all’epoca era una delle protagoniste, ha stroncato questa speranza, almeno dal suo punto di vista..

Alessandra Mastronardi sui Cesaroni: “I cicli si chiudono”

Ai tempi dei Cesaroni, Alessandra Mastronardi interpretava Eva, la figlia maggiore di Lucia. Si trattava di una ragazza dolce e romantica, che a un certo punto si innamorava, ricambiata, di Marco, il suo fratellastro coetaneo, figlio maggiore di Giulio e interpretato da Matteo Branciamore. Le prime stagioni si concentravano sul loro amore proibito e travagliato.

Di recente, grazie ai social e alla pubblicazione su Netflix, la serie è tornata di nuovo molto famosa, tanto che l’attrice l’ha ricordata durante un’intervista al Corriere della sera. Negli ultimi giorni, infatti, il collega Claudio Amendola durante un’ospitata a Verissimo aveva rivelato che un ritorno dei Cesaroni non era poi così improbabile, facendo intuire che addirittura i lavori sarebbero già iniziati. L’attrice, però, ha spiegato che se anche tutto ciò si realizzasse davvero, lei non tornerebbe.

“Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni” ha dichiarato l’artista. “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast“.