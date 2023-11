Toy Story 5: Tim Allen ha un’idea per il sequel

Tim Allen non è riuscito a trattenere l’entusiasmo e ha rivelato delle entusiasmanti idee per un papabile sequel della saga. Ecco cosa ha detto.

Il franchise Pixar, il più amato da grandi e piccini, è pronto a fare ritorno con un quinto capitolo: Toy Story potrebbe vedere infatti un nuovo sequel al cinema e a rivelarcelo è proprio la voce di Buzz Lightyear, Tim Allen.

L’attore e doppiatore ha infatti condiviso una papabile idea per la trama del prossimo film. Toy Story 5, attualmente in fase di sviluppo presso i Pixar Animation Studios, promette di riportare sul grande schermo i cari vecchi protagonisti di cui ben tre generazioni si sono innamorate: Woody, Buzz Lightyear e molto probabilmente anche Andy.

A tal proposito, Tim Allen ha rivelato la sua geniale idea per la trama del quinto capitolo della saga durante un’intervista con The Movie Dweeb.

Ma sarà ancora una buona idea trascinare la saga con un altro film? Tutto dipende a questo punto dall’idea di Tim Allen. Ecco cosa ha detto.

L’idea della voce di Buzz

Durante un’intervista con The Movie Dweeb, Tim Allen ha rivelato la sua idea per la trama del prossimo capitolo della saga di Toy Story 5. Secondo la sua idea, questo escamotage narrativo potrebbe portare ad un’emozionante conclusione della storia iniziata quasi trent’anni fa.

L’attore, che tornerà sicuramente a prestare la sua voce al personaggio di Buzz Lightyear, ha suggerito infatti di adottare il punto di vista di Andy, il proprietario originale dei giocattoli ormai diventato adulto, e garantire una chiusura a cerchio della storia di tutta la saga: “Questa è una risposta davvero improvvisata. Mi ha emozionato molto la domanda perché ieri un ragazzo- ero andato a prendere un caffè in un piccolissimo bar- mi ha chiesto la stessa cosa. Non so se è questa la direzione in cui andrà la trama ma cosa succederebbe se l’intera storia fosse raccontata attraverso Andy ormai adulto? Lui ha dei figli, che trovano alcuni giocattoli online e chiedono al padre se li abbia mai visti. Andry vede che a Buzz manca una mano e che qualcuno sta vendendo questi giocattoli vintage. Andy decide quindi di riunire tutti i giocattoli. Deve uscire, trovarli e rimetterli tutti insieme, per portarli a casa sua e ricominciare tutto da capo con suo figlio. Sarebbe tutto attraverso gli occhi di Andy. I giocattoli hanno plasmato la usa vita e ora lui potrà ricambiare il favore”.

Dopo il toccante epilogo di Toy Story 4, in cui i giocattoli sono passati nelle mani di Bonnie, il futuro dei protagonisti è rimasto incerto. La proposta di Allen sicuramente aggiunge un elemento intrigante alla possibilità di un nuovo capitolo ma sarà abbastanza per affascinare e superare Toy Story 4?