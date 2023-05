“Me ne frego”: Elena Sofia Ricci a gamba tesa, mai vista così

Elena Sofia Ricci se ne frega e va avanti a testa alta e gamba tesa, non le importa più del giudizio degli altri, mai vista così. Cosa sarà successo per farla arrivare a cambiare totalmente il suo modo di ragionare?

Se ne frega di tutto e di tutti, così Elena Sofia Ricci vive da qualche tempo a questa parte. Va avanti a testa alta e gamba tesa senza pensarci “due volte”, mai vista così. Come mai la nota attrice ha preso questa decisione? Cosa sarà successo in passato per farla arrivare a questo nuovo punto nella sua vita?

Elena Sofia Ricci per chi non la conoscesse, è la famosa attrice italiana di 61 anni, vincitrice di diversi premi e riconoscimenti per le sue straordinarie interpretazioni e doti recitative. Non basterebbe un’intera pagina per elencare tutti i suoi lavori, in quanto la Ricci ha spaziato tra cinema, televisione e teatro sempre con passione e successo. Sicuramente è entrata nel cuore del pubblico per fiction quali I Cesaroni, Che Dio ci aiuti, Caro maestro e molte altre.

Elena Sofia Ricci cosa ci fa a Matera?

La bella e brava Elena Sofia Ricci sarà ospite a Matera dal 1° al 4 giugno 2023, insieme ai colleghi Nino Frassica e Carlo Verdone, i quali parteciperanno al Matera Fiction Fest. A questo evento prenderanno parte anche i dirigenti Mediaset e quelli Rai e registi e produttori molto famosi di diversi Stati. Lo scopo di questo evento sarà incentrato sulla serialità televisiva internazionale, come recita la locandina ufficiale:

“L’evento si propone di far conoscere gli eroi ricorrenti, le ambientazioni messe in scena, le trame e i personaggi, i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction mondiale coinvolgendo i professionisti della produzione; su questi e molti altri aspetti l’evento vuole aprire ogni anno una finestra culturale privilegiata ed esclusiva sul mondo”.

La consapevolezza di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha una nuova consapevolezza e un nuovo mantra di vita, ormai se ne frega e va avanti a gamba tesa senza pensare più al giudizio degli altri. In pratica, la famosa attrice ha dichiarato di non essersi mai considerata bella, ma se prima si concentrava molto sul tentare di migliorare questo suo pensiero, adesso, diventando più saggia e matura ha capito che si piace di più adesso che 25 anni fa.

Come ha dichiarato: “Invecchiare significa proprio questo: fregarsene che non è più lui il punto di forza su cui puntare”. Non vorremmo contraddire Elena Sofia Ricci ma durante tutta la sua carriera può essere stata tante cose, ma sicuramente, “una donna brutta”, non è tra queste.