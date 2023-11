Alien Legion: Tim Miller come regista per l’adattamento del fumetto

Sembra essere arrivati al punto: Alien Legion ha un regista e vedrà il suo adattamento cinematografico realizzarsi. Ecco i dettagli.

Dopo una serie di tentativi infruttuosi e poco soddisfacenti, sembra che un adattamento per Alien Legion vedrà la luce e, si spera a breve, le sale cinematografiche.

Ebbene si, Warner Bros ha recentemente acquistato i diritti della serie a fumetti e ha incaricato Tim Miller di curare la regia del film: il regista è ben noto nel panorama cinematografico per film come Deadpool e Terminator: Destino Oscuro.

Secondo quanto riportato da The Wrap e confermato dalla testata online, Collider, Miller ha infatti stretto un accordo con lo studio cinematografico per portare sul grande schermo Alien Legion: il film ovviamente sarà basato sull’omonimo fumetto pubblicato da Epic Comics, famosa non solo per la saga Alien ma anche per essere una delle divisioni Marvel di Comics.

L’obbiettivo della Warner Bros. è far diventare Alien Legion una vera e propria saga cinematografica, calcando la strada già tratta della saga Avengers.

Alien Legion quando uscirà?

Warner Bros. è un pò che è alla ricerca di una saga cinematografica duratura come le sue precedenti.

Prendendo spunto da tutti i progetti Disney-Marvel, ora anche lei vorrebbe una sfilza di sequel basati su un fumetto: Alien Legion si farà. Dopo aver messo alla regia Tim Miller, Warner punta a trasformare Alien Legion in un franchiese spaziale, con una trama complessa e avvincente simile a quella di Star Wars.

Creato da Carol Potts, Alan Zelenets e Frank Cirocco nel 1983, Alien Legion narra le gesta di un esercito intergalattico formato da diverse specie aliene provenienti da ogni angolo della galassia con l’obbiettivo di mantenere la pace nello spazio. Descritto come “la legione” , l’esercito è guidato da Torie Montroc, figlio di un magnate e principale protagonista della storia a fumetti, affiancato dal leader Sarigar, un umanoide dalle sembianze di un rettile e Jugger Grimrod.

Alla produzione del film, invece, abbiamo già due nomi importanti: Don Murphy e Susan Montford della Angry Films, fortunati produttori già dietro al successo del franchise di Trasformer. Aaron Ryder ricoprirà invece il ruolo di produttore esecutivo. Non è certo però la prima volta che Warner Bros. cerca di portare la saga di Alien sul grande schermo. Riuscirà questa volta a farcela?