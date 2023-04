Micol Olivieri: tanta paura per suo figlio Samuel | Il racconto su Instagram

L’attrice e web influncer Micol Olivieri ha raccontato sulle stories di un episodio che ha coinvolto Samuel, il suo secondo genito di soli 6 anni. “Ho avuto tanta paura”

Micol Olivieri è un’attrice e influencer italiana famosa per il suo ruolo di Alice ne I Cesaroni. Già da giovane ha avuto una carriera nella televisione italiana, partecipando a miniserie come Soraya e Questo amore. Dopo aver terminato la sua carriera nella serie TV di successo, ha partecipato nel 2013 al reality show Pechino Express con il suo partner di fiction, Niccolò Centioni. Micol è mamma di due splendidi bambini, avuti da suo marito Christian Massella, calciatore.

Micol, donna e mamma sprint

Il matrimonio tra Micol Olivieri e Christian Massella ha fatto sognare proprio tutti. Era luglio, anno 2014. Faceva caldo, caldissimo e i loro occhi innamorati si scambiarono un “sì” eterno. Nello stesso anno, solo qualche mese dopo il matrimonio, Micol, giovanissima, all’età di 21 anni, ha dato alla luce la sua Arya, una bimba dolcissima. Nel 2017 arriva in casa Massella un fiocco azzurro: nasce Samuel Ermes. Ecco che cosa ha raccontato il volto noto de I Cesaroni nelle sue stories, a proposito di Samuel.

Paura per il figlio Samuel: cosa è successo

L’attrice ha sempre parlato sui suoi canali di ansia e attacchi di panico e recentemente ha parlato apertamente di questo sulle sue Instagram stories. In una di queste storie, ha raccontato di come la salute del suo figlio le abbia causato preoccupazioni e ansia, che la rendono molto rigida e stressata. La notte è un momento particolarmente difficile per Micol, che si sveglia spesso e il tramonto è il momento peggiore per lei, quando le ansie sembrano peggiorare. Tuttavia, durante il giorno, cerca di trovare conforto e cercare di superare questi momenti difficili grazie alla sua mentalità orientata al futuro, motto che la aiuta ad affrontare le difficoltà: “Non esiste notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere”.

Durante la notte, Samuel ha guardato Micol e le ha detto “Mamma mi viene da rimettere.” Così, la Olivieri, che soffre di ansia e attacchi di panico, ha fissato per tre ore suo figlio, per rassicurarsi che stesse bene e che non peggiorasse. La notte, per l’attrice, è un momento complicato: “Quando ho attacchi di ansia, mi sveglio con la cervicale bloccata e il dolore alla mandibola.” L’attrice ha raccontato di sentirsi tanto stanca, più di quando va a dormire. Le stories su Instagram hanno un altro obiettivo: mostrare la vicinanza a chi soffre, come lei, di questo disturbo. Infine, Micol ha raccontato che il suo momento peggiore è l’orario del tramonto: “Tutto quello che accade di notte lo vivo malissimo. Sono abituata a svegliarmi di notte.”