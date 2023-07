Barbie: una clip svela il Ken interpretato da John Cena

Una clip dal film in uscita il 20 luglio mostra il ruolo di John Cena.

Una clip da Barbie ha mostrato la versione di Ken interpretata da John Cena. Il prossimo 20 luglio debutta finalmente nei cinema italiani l’atteso Barbie, film diretto dalla regista Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni rispettivamente della celebre bambola e di Ken. Tra gli attori che fanno parte del cast della pellicola vi è anche John Cena, il cui ruolo è stato rivelato da una recente clip tratta dal film.

Il ruolo di John Cena in Barbie

Il live-action diretto da Greta Gerwig sulla celeberrima bambola prodotta da Mattel può contare su un cast a dir poco stellare. Oltre a Margot Robbie e a Ryan Gosling sono infatti presenti America Ferrera, Issa Rae, Simu Liu, Dua Lipa e, soprattutto, John Cena.

Come ovvio, l’aspetto che avranno all’interno del film sia la Robbie che Gosling è ormai ben noto. Ancora molto poco si sapeva invece in merito alla caratterizzazione fisica del personaggio interpretato dall’ex lottatore di wrestling, che negli ultimi anni ha avuto modo di apparire non solo in alcuni capitoli della saga di Fast & Furious ma anche nel recente The Suicide Squad – Missione Suicida del 2021 diretto da James Gunn. Uno dei migliori film del fin qui altalenante DC Universe in cui Cena ha interpretato la parte di Peacemaker, un personaggio talmente apprezzato dai fan da riuscire a conquistarsi uno spin-off appositamente dedicato.

Tornando a Barbie di Greta Gerwig, Cena vestirà i panni di una particolarissima versione di Ken.

Il video del Ken di John Cena

Subito dopo la pubblicazione del trailer, era stata confermata ufficialmente la presenza di John Cena in Barbie. Ora, un trailer del dietro le quinte che è stato divulgato online da iHollywoodTv ha fatto luce sulla parte che è toccata al diretto interessata, ovvero quella di un Ken in versione tritone.

Ken Tritone sarebbe l’interesse di tipo amoroso della Barbie Sirena interpretata da Dua Lipa, e stando al trailer in questione il nome del personaggio sarebbe quello di Kenmaid. Una delle innumerevoli versioni di Ken che sarà possibile ammirare all’interno di Barbie.

Ecco qui di seguito un post Twitter che mostra John Cena nei panni di Kenmaid.

La dichiarazione di John Cena su Barbie

John Cena è stato intervistato allo scopo di poter parlare del film Barbie in arrivo nei cinema statunitensi e italiani la prossima settimana. Queste le parole dell’ex wrestler e attore, presentatosi all’intervista con una chioma di boccoli biondi e con una coda da sirenetto:

“Penso che sarà un film che divertirà tutto il pubblico. Penso che farà molto parlare di sé e che sarà molto accattivante“.