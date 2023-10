Anna Pettinelli difende Holy e Rudy Zerbi che ne pensa?

La coach di Amici Anna Pettinelli difende il suo allievo Holy dal compito di Zerby: “Vuole metterti in ridicolo”

La nuova edizione di Amici è ripartita alla grande. I banchi si sono formati e i coach hanno scelto i loro pupilli. Nella formazione degli insegnanti di canto è tornata a rivestire il ruolo la storica Anna Pettinelli, sostituita nelle scorse edizioni da Arisa.

Più agguerrita che mai, soprattutto con i suoi colleghi insegnanti, ha già tirato fuori le unghie per tutelari i suoi ragazzi dalle insidiose prove che Rudy Zerbi vorrebbe assegnare agli allievi ritenuti non all’altezza dello show. Tra questi c’è Holy, il cantante dai connotati punk, non solo nei capelli rosso fuoco, che non piace proprio a Zerbi.

Il compito insidioso

Un altro compito quindi è partito dalla perfida mente di Rudy Zerbi per Holy Francisco. Nonostante siano passati solo dieci giorni dall’inizio del talent condotto da Maria De Filippi, la sintonia tra i due è ormai difficile trovarla.

Nelle ultime ore, infatti, il professore ha inviato un’altra lettera all’allievo di Anna Pettinelli. La scorsa settimana Rudy ha assegnato al cantante Sere Nere di Tiziano Ferro, ma tale compito non è stato eseguito per volontà di Anna Pettinelli, che ha preferito tutelare il suo allievo. Rudy a distanza di qualche giorno non molla la presa.

La richiesta di Zerbi

Quale sarà stato il brano scelto da Zerbi per Holy? Sempre un testo di Tiziano Ferro ma questa volta è Il regalo più grande. Il cantante si è confrontato con Anna Pettinelli che per l’ennesima volta ha rifiutato il compito.

«Cambia la canzone ma non cambia la difficoltà – ha sottolineato Anna Pettinelli –. Quello che vuole lui è metterti in ridicolo. Però mi è venuta una bella idea: mi è venuto in mente un testo di Tiziano Ferro che potresti cantare. Si chiama “Perdono”. Sentiamola. Ecco vedi, ci puoi mettere quello che vuoi. Puoi scrivere quello che vuoi. Su questo pezzo ci puoi lavorare», ha tatticamente detto la Pettinelli al suo allievo, cercando di dirottare la richiesta di Zerbi verso un canone di interpretazione più in linea con quello del ragazzo.

La scelta sembra essere un escamotage per glissare la richiesta di Zerbi, ma non risultare inadempienti. Furba, ma non abbastanza da non scatenare sicuramente in studio la vena polemica dell’insegnante. Riuscirà comunque Holy a portare a casa il compito ed esibirsi in una buona performance?