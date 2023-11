Anna Pettinelli, l’amicizia finita con Rudy Zerbi: “Gli avrei avvelenato il caffè”

L’insegnante di Amici Anna Pettinelli ha raccontato del suo rapporto con il collega Rudy Zerbi, rivelando che diversi anni fa erano molto uniti.

Amici è ricominciato da qualche settimana e i nuovi allievi si sono seduti per la prima volta tra i banchi della scuola di canto e ballo più famosa di Canale 5. Questa nuova edizione ha portato ad alcune novità, come l’allontanamento di Arisa, che ha preferito concentrarsi su altri progetti. Altri insegnanti invece sono stati confermati, come Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli.

Quest’ultima in particolare ha una vita sentimentale molto chiacchierata e per questo è molto popolare anche fuori dallo studio di Maria De Filippi. Negli ultimi mesi è salita alla ribalta dopo la diffusione della notizia che lei e lo storico compagno Stefano Macchi si erano lasciati. Tuttavia, come ha rivelato lei stessa, avrebbe già intrapreso un’altra relazione con un altro uomo.

Durante un’ospitata a Verissimo ha parlato di questo nuovo amore, della sua esperienza ad Amici e, inoltre, del suo rapporto speciale con il collega Rudy Zerbi. Ha raccontato che si conoscono da tantissimi anni e che sono stati anche amici per un po’, ma ora le cose sono molto diverse.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, l’amicizia storica finita

Mentre era ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Anna Pettinelli ha parlato di vari argomenti, concentrandosi in particolare sulla sua nuova storia d’amore: “Si chiama Giuseppe, ma di più non saprete […] Mia figlia dice che le piace, è un bell’uomo […] Ci siamo incontrati a maggio, cucina bene perché è la sua professione, ma viene da tutt’altre esperienze“.

Su questo nuovo uomo, quindi, la maestra non ha voluto raccontare molto, “non perché è un segreto, ma ci vuole un pizzico di scaramanzia“. Quindi per ora si sa solo che si chiama Giuseppe, che è più giovane di lei e che lavora nella ristorazione. Non ha voluto rivelare di più.

Parlando di Amici, infine, ha parlato anche di Rudy Zerbi e ha rivelato che si conoscono ormai da tantissimo tempo. “Ci conosciamo dal paleolitico e siamo stati anche amici per un certo periodo. Abbiamo fatto delle vacanze insieme dei primi anni ’90 con i nostri rispettivi compagni. Un caffè insieme non l’abbiamo preso negli ultimi cinque anni, anche perché io l’avrei avvelenato. E’ un po’ cambiato da quando è ad Amici“. La docente di canto non ha voluto approfondire e quindi non ha rivelato come mai abbiano smesso di essere amici, ma certamente ora il pubblico è molto curioso.