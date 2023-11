Natalia Titova pentita: “Non ero una ballerina” | Lo sfogo su Ballando con le Stelle

Natalia Titova pentita di aver lasciato Ballando con le Stelle e la delusione per il ruolo assegnatole ad Amici di Maria De Filippi

Dopo tanti anni di assenza dalla tv, Natalia Titova torna a parlare delle sue esperienze sul piccolo schermo in un intervista a Novella 2000. Per anni è stata una ballerina amatissima di Ballando con le Stelle, senza ombra di dubbio, una delle più carismatiche che potremmo definire la punta di diamante del cast dei professionisti di Milly Carlucci.

Le sue esibizioni, sempre impeccabili e piene di fascino e grinta, così come le sue capacità di insegnamento, le sono state riconosciute nel corso del programma, sia con la vittoria insieme al principe Emanuele Filiberto, di cui ricorda il terrore alla prima uscita, per via dell’ostilità del pubblico, sia per l’incontro sentimentale con Massimiliano Rosolino, con cui oggi è felicemente spostata ed ha costruito una famiglia.

A un certo punto, però, Natalia ha deciso di lasciare il programma e con il tempo è tornata a insegnare ballo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui la sua esperienza è durata 5 anni rispetto alla trasmissione di Milly Carlucci nella quale ha lavorato per 9 anni.

La rivelazione di Natalia

In una recentissima intervista a Novella 2000 la Titova si è aperta parlando di entrambi i periodi della sua vita. Per quanto riguarda Ballando con le Stelle si è detta pentita di averlo lasciato. A causa di un problema al ginocchio – soffre di osteomielite da quando è nata – ha dovuto prendersi un pausa e poi non è più tornata. Però ha rivelato che se la dovessero richiamare ci ritornerebbe di corsa.

“Sono stata a Ballando dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vita sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado”.

Parole amare per Amici di Maria De Filippi

Con lei, Maria aprì il talent anche ai ballerini di latino, categoria di danza prima di allora non presa in considerazione nel programma. Natalia Titova ha affermato di non sentirsi totalmente soddisfatta da quella esperienza. Lei preferisce ballare e partire da zero con un principiante: “Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore”.