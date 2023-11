Marco Liouni all’Eredità e Pino Insegno dove va a finire? | I vertici Rai hanno deciso

Pino Insegno grande flop dei vertici Rai. Ora il suo manager sembra aver negoziato una proposta per non farlo fuori. Ecco cosa hanno deciso.

Ai tornelli Rai sembra essere arrivati a fare il punto della situazione: l’emittente televisiva nazionale sembra essere infatti in procinto di apportare importanti cambiamenti al palinsesto televisivo che riguarderanno uno dei conduttori.

Stiamo infatti parlando del futuro che avrà Pino Insegno all’interno dei tornelli Rai.

Il conduttore fortemente voluto dai vertici Rai dopo il rimpasto di governo e l’ascesa della nostra attuale Premier, si è trovato non poco in difficoltà dopo che, il programma che era stato chiamato a condurre e che aveva scatenato molte polemiche online, Il Mercante in fiera già dai primi episodi è stato un flop colossale.

Ora per mantenere il conduttore in Rai, si sarebbe deciso secondo le ultime indiscrezioni, di spostare la conduzione di Pino Insegno ad un altro programma del palinsesto. Ecco quale.

Pino Insegno a Reazione a Catena

Il futuro del conduttore Pino Insegno sembrava incerto dopo il fallimento del programma Il mercante in fiera. Tuttavia il conduttore, grazie alle veci del suo manager Diego Righini, avrebbe avanzato la proposta di prendere le redini di un altro programma a conduzione Rai.

Pino Insegno ha avallato la proposta di poter condurre Reazione a catena, format al quale è particolarmente affezionato, e di abbandonare la nave che affonda del Mercante in Fiera. I vertici Rai avrebbero acconsentito al trasferimento di Marco Liorni a L’Eredità, aprendo così la strada affinché Insegno potesse mettersi comodo, non solo: secondo alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe garantito a Pino Insegno continuità nei suoi impegni lavorativi fino a giugno 2024, accettando non solo la conduzione del programma ma anche progetti futuri aggiuntivi.

Inizialmente si sarebbe voluto dare ad Insegno L’eredità, ma la casa di produzione del programma, Banijay si sarebbe opposta alla proposta della conduzione di Insegno, mentre su Reazione a Catena, Rai ha il beneplacito su tutto il format. A quanto pare, la scelta di accontentare Insegno viene dal fatto che qualche giorno prima, il manager del conduttore avrebbe tuonato: “Se la Rai accetterà questa proposta allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti”, minaccia che è stata accolta dai vertici e non ignorata. E non solo, secondo quanto riportato, Diego Righini avrebbe anche aggiunto:

“Il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento, su Rai 1 e un programma radiofonico su Radio Rai”.