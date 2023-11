Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, lo scontro continua | Il video con Francesco Venditti

Selvaggia Lucarelli sta continuando lo scontro con l’attrice Simona Izzo. Dopo la minaccia di querela a La vita in diretta, la blogger ha postato un video lanciando un messaggio molto chiaro.

Da un po’ di tempo Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo si stanno lanciando varie frecciatine e la situazione sembra star degenerando sempre di più. Tutto è cominciato sul set di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci dove anche quest’anno Selvaggia Lucarelli lavora come giurata. Simona Izzo, invece, non è tra il cast o la giuria, ma è comunque molto presente perché è sposata con Ricky Tognazzi, che sta partecipando come concorrente.

Il centro della discussione è scoppiato proprio per Ricky Tognazzi. Durante una delle ultime puntate, in diretta, la giornalista aveva ripreso l’attrice, suggerendole di stare meno attaccata al marito, che con la sua presenza e il suo modo di fare finirebbe per oscurarlo. Lei non ha affatto apprezzato questo commento e in poco tempo la situazione si è aggravata al punto da voler procedere per vie legali.

Durante l’ultima puntata del noto programma, infatti, l’attrice ha lanciato una frecciatina che faceva intendere di essere intenzionata a querelare, idea che poi ha confermato ad Alberto Matano a La vita in diretta, dove ha sostenuto che la giornalista sarebbe già stata querelata da molte altre artiste. Ma non è finita qua.

Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, il video scomodo con Francesco Venditti

Come previsto, Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato questa dichiarazione di Simona Izzo durante l’ospitata a La vita in diretta e ha pubblicato una story su Instagram con le parole dell’attrice e un ironico “Ahahahah”. Non contenta, ha deciso quindi di ripostare sui social un vecchio video, risalente al 2012, quando Simona Izzo e il figlio Francesco Venditti litigarono a Pechino Express.

All’epoca fu una lite molto accesa tra madre e figlio. Quell’anno il programma era ambientato in India e il musicista voleva dormire in una casa tipica del luogo, per vivere un’esperienza nuova. Lei invece non era d’accordo, preferendo una sistemazione più comoda e moderna. A poco a poco, la discussione era degenerata, tanto che lui arrivò a definire la madre “una radical chic di mer*a” e che quelli come lei avevano “rovinato il Paese“.

In seguito, madre e figlio fecero pace ed è passato ormai tanto tempo da quel momento. La giornalista non ha aggiunto commenti a questo vecchio video, ma ripubblicandolo ha voluto mandare un messaggio molto chiaro su quello che pensa dell’attrice. Lei non ha ancora replicato.