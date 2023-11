Uomini e donne, Ida Platano è la nuova tronista | La reazione di Alessandro Vicinanza

Ida Platano è tornata a Uomini e donne, ma questa volta come tronista, dopo la rottura con Alessandro Vicinanza. Come avrà reagito lui?

Uomini e donne continua a regalare grandi emozioni, Durante la registrazione della puntata del 7 novembre ci sono state delle grandi novità, tra cui l’entrata in scena di Ida Platano nelle vesti di tronista. Si è trattato di un grande colpo di scena, dal momento che fino a poche settimane fa non solo lei risultava felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nello stesso programma, ma nella versione Over, ma anche perché era stata una corteggiatrice in passato e fino adesso non era mai successo nella storia dello show qualcuno cambiasse ruolo.

Il dating show di Maria De Filippi va in onda da ormai oltre vent’anni e ormai sono tantissime, infatti, le coppie che si sono formate grazie alla mediazione della conduttrice. Tra queste c’era anche quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma qualcosa negli ultimi tempi deve essere andato storto.

La donna, questa volta come tronista, non vuole però rinunciare all’amore e, così, dopo la rottura è già tornata nel famoso salotto. Ma come avrà reagito l’ex compagno davanti a questa notizia?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la rottura dopo Uomini e donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza erano sempre sembrati una coppia molto affiatata di Uomini e donne, ma negli ultimi tempi avevano iniziato a farsi vedere sempre meno insieme, soprattutto sui social, dove sono molto seguiti. Per questo, già da un po’ di tempo i fan più attenti avevano sospettato che stessero attraversando una crisi.

Questa crisi è poi sfociata in una rottura e in seguito l’ex dama avrebbe deciso di tornare nel famoso programma, questa volta però come tronista: è la prima volta che succede qualcosa di simile. Al momento starebbe registrando le puntate e avrebbe preso il posto lasciato da Manuela Carriero. Ma come l’ha presa lui?

Al momento Alessandro Vicinanza non si è esposto pubblicamente, ma secondo Deianira Marzano ci sarebbe rimasto molto male. L’esperta di gossip ha pubblicato una story su Instagram dove sostiene di aver parlato proprio con lui, che sarebbe amareggiato e scioccato poiché non si aspettava una cosa del genere. Proprio per questo, avrebbe aggiunto che al momento non se la sente di parlarne.