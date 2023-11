Megan Fox, le relazioni con “persone orribili” prima di Machine Kelly

Megan Fox ha raccontato a “Good Morning America” il significato della sua raccolta di poesie e dei partner prima di Machine Kelly

Durante un incontro a “Good Morning America“, l’attrice ha parlato della terribile e dolorosa esperienza che ha vissuto con il fidanzato Machine Gun Kelly. “Non ho mai vissuto niente del genere in vita mia“, ha detto la star “Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha portato in un viaggio molto selvaggio insieme e separatamente… cercando di orientarci e chiedendoci: ‘Cosa significa?’ ‘Perchè è successo'”.

Megan Fox ha svelato di aver subito un aborto spontaneo alla decima settimana di gravidanza e, nella sua raccolta di poesie “Pretty Boys Are Dangerous”, appena uscita, ha raccontato la perdita di sua figlia in due commoventi componimenti, ma anche di abusi subiti dai precedenti partner.

E Machine Gun Kelly, il suo compagno, vero nome Colson Baker, aveva già alluso all’aborto spontaneo ai Billboard Music Awards del 2022, dove aveva dedicato un’esibizione della sua canzone “Twin Flame” a Megan e al “nostro bambino non ancora nato”.

La storia d’amore non convenzionale tra Meghan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono incontrati all’inizio del 2020 durante le riprese del loro film, “Midnight in the Switchgrass“. La coppia è stata poi avvistata insieme proprio durante la separazione di Megan dal marito Brian Austin Green, con cui era sposata da oltre 10 anni.

La star di “Transformers” ha svelato per la prima volta la sua relazione comparendo in un video musicale girato a casa del cantautore texano nel maggio 2020, per il suo brano “Bloody Valentine” e la loro love story è diventata pubblica poco dopo su Instagram. Il rapper ha una figlia, Casie, 13 anni, con la sua ex, Emma Cannon. La bambina persa sarebbe stata la sua prima figlia con Megan Fox. Lo scorso aprile i due hanno rivelato un dettaglio piuttosto particolare della loro relazione, la loro abitudine a bere l’uno il sangue dell’altro. “Immagino che bere il sangue l’uno dell’altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile ‘Game of Thrones’ – ha spiegato -. Sono solo poche gocce in realtà”.

Le precedenti relazioni e gli abusi subiti

Meghan Fox in precedenza era stata sposata con Brian Austin Green e aveva frequentato gli attori David Gallagher e la sua co-star di “Transformers” Shia LaBeouf. Fox era fermamente convinta che non le avessero fatto del male.

“Sono stata legata solo a poche persone“, ha detto nell’intervista. “Ma ho condiviso l’energia con – immagino, potremmo dire – [persone] che erano persone orribili e anche persone molto famose, molto famose. Ma nessuno sa che ho avuto a che fare con quelle persone”.

Anche se alcune delle sue poesie erano metafore, erano tutte “esperienze di vita reale”, ha detto Fox – in precedenza ha parlato di essere stata maltrattata durante la sua carriera a Hollywood. Nel suo nuovo libro, ha descritto dettagliatamente gli abusi fisici in una poesia intitolata “Oxycodone & Tequila”. Ha detto della voce personale: “Ho scritto molte cose che non sono state inserite nel libro, perché pensavo: ‘Questo forse è solo per gli occhi di Dio.’ In parte è troppo quando sei una persona conosciuta. Se avessi avuto la libertà di essere semplicemente un poeta… avrei incluso più voci del genere.“