Uomini e Donne: il Trono Over al cardiopalma | Lei se ne va e lui la insegue

Anticipazioni Uomini e Donne: una coppia del trono over lascia il programma. Nello studio il panico, lei scappa via. Ecco cosa è successo.

Nella registrazione della puntata di Uomini e Donne over, che andrà in onda prossimamente su Canale 5, si sono verificati alcuni eventi passionali si ma drammatici e sicuramente nuovi amori sbocciati. La puntata come sempre, è stata a conduzione di Maria De Filippi, affiancata dai fedeli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La sorpresa più grande è stata la decisione di due partecipanti di lasciare il programma con un gesto a dir poco drammatico: infatti Elena di Brino, stufa delle continue accuse che le venivano rivolte da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha deciso di dire addio a Uomini e Donne. Dopo essersi rifugiata dietro le quinte, è stato il cavaliere Maurizio Laudicino a raggiungerla e dopo un’intensa discussione, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Questa decisione, presa insieme, ha di nuovo dato l’opportunità agli opinionisti di discutere ancora una volta sul presunto complotto tra i due che si ipotizzava nelle puntate precedenti.

Nuovo amore in studio

Oltre ai tentativi di boicottaggio da parte dei concorrenti, non sono mancate anche buone notizie durante la registrazione del programma. Aurora Tropea, infatti, dopo un’esperienza deludente con il cavaliere Marco Attanasio, ha conosciuto un altro uomo di nome Luca. Secondo le anticipazioni, tra i due è scoccato un bacio ma nonostante questa nuova relazione, Aurora ha dovuto comunque affrontare un’animata discussione con un’altra dama tra i concorrenti, Roberta Di Padua, ma le ragioni di questo scontro non sono ancora state rivelate: quello che si sa è che lo scontro è diventato così acceso tanto che sono dovuti intervenire i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le anticipazioni purtroppo finiscono con quest’ultimi intrecci intriganti e succosi. Sicuramente ne vedremo delle belle durante il prossimo episodio.