Maria De Filippi contro due dame: lo scontro è acceso | Non finisce qui

Riparte la stagione di Uomini e Donne e Maria si allinea subito con le nuove linee guida della Rete. Strigliata per Gemma e Aurora.

Dall’11 settembre 2023 riparte Uomini e Donne e le anticipazioni delle registrazioni fanno emergere già i primi scontri. Sembra che Maria De Filippi abbia dovuto sedare una discussione dai toni eccessivi tra Gemma e Aurora. Vista la nuova linea dettata dal vertice Mediaset, la conduttrice si è fatta sentire con le due pretendenti per richiamarle all’ordine e ristabilire un clima di rispetto e maturità.

Il gesto sembrerebbe voler dare una sferzata di “dignità” al programma spesso annoverato nel trash della Rete e pertanto sotto l’occhio del ciclone per queste prime battute. Niente più sceneggiate, polemiche sterili o piazzate per lo show pomeridiano che dovrà rientrare in un’ottica più sobria e godibile. Sarà in grado Maria di governare i bollenti spiriti dei suoi ospiti?

Il caso Gemma/Aurora

Per ora, neanche ai blocchi di partenza, già si vociferano accese discussioni e frecciate tra un paio di donne protagoniste del dating. Episodio che ha portato la conduttrice a spegnere sul nascere la potenziale consueta sceneggiata. Le motivazioni alla base del contenzioso sembrerebbero essere legate ad un messaggio pubblicato da Aurora in maniera enigmatica su Instagram, scatenando l’ira di Gemma che si è sentita presa di mira.

Nel corso della registrazione, le due donne si sono confrontate apertamente sulla questione, facendo emergere nuove ulteriori ombre sulla loro già tesa relazione. Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per sottolineare la necessità di un comportamento più maturo, dicendo loro che ormai non sono più ragazzine e di non comportarsi come tali.

…ma la tensione non finisce qui

Non solo gemma Aurora, ma anche un altro protagonista dello show è stato bacchettato dalla conduttrice. Lo scontro ha visto protagonisti nuovamente Aurora e Gianni Sperti, in opposizione sulla questione legata alla litigiosa storia pubblicata sui social media.

La tensione è salita quando Gianni ha cercato di ottenere chiarimenti e risposte da Aurora. Le divergenze tra i due hanno raggiunto il climax quando, incapaci di comunicare in modo civile, si è accesa la discussione e Maria De Filippi è dovuta intervenire a calmare gli animi e ristabilire l’ordine. La sua proverbiale calma stoica sicuramente è messa a dura prova dalle nuove condizioni dettate da Pier Silvio e da una compagine di concorrenti che non sembrano aver ben inteso la nuova linea della Rete. Prevediamo una stagione difficile…